Подростки получили травмы на аттракционе в Центральном парке Новосибирска

Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними при резком торможении аттракциона «Галактика» в Центральном парке Новосибирска. Работа аттракциона приостановлена, ведутся проверочные мероприятия, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Напомним, в мае с Михайловской набережной исчезла карусель стоимость 5 млн рублей. По словам представителя администрации парка, вместо нее будет установлен аттракцион с другими техническими характеристиками, которые, в отличие от предыдущих, смогут выдерживать суровые сибирские морозы.
Ранее редакция сообщала, что в зимнее время в России запретили строить во дворах горки без официальных разрешений.
Фото пресс-службы прокуратуры
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