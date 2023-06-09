Подростки получили травмы на аттракционе в Центральном парке Новосибирска

Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними при резком торможении аттракциона «Галактика» в Центральном парке Новосибирска. Работа аттракциона приостановлена, ведутся проверочные мероприятия, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 331 локация с аттракционами. В прокуратуре пока не прокомментировали вопрос Infopro54 о том последуют ли после происшествия в Центральном парке проверки других аттракционов Новосибирска.

Напомним, в мае с Михайловской набережной исчезла карусель стоимость 5 млн рублей. По словам представителя администрации парка, вместо нее будет установлен аттракцион с другими техническими характеристиками, которые, в отличие от предыдущих, смогут выдерживать суровые сибирские морозы.

Ранее редакция сообщала, что в зимнее время в России запретили строить во дворах горки без официальных разрешений.