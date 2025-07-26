В Новосибирске среди детей циркулирует вирус Коксаки

В Новосибирске в июле 2025 года отмечается рост случаев заражения вирусом Коксаки среди детей. У заболевания характерные и врачи, как правило, сразу ставят диагноз и не настаивают на лабораторном подтверждении. О циркуляции в городе данного вируса Infopro54 сообщили несколько врачей государственных поликлиник и частных медицинских центров.

— Характерными симптомами заболевания, вызванного вирусом Коксаки, являются специфические высыпания. Они появляются на кистях, стопах и во рту. У кого-то есть температура, у кого-то нет. В этом июле мы видим подъем заболеваемости. В основном болеют дети дошкольного возраста. Дети постарше, подростки и взрослые тоже болеют. Но значительно реже. Тяжелых случаев нет, — рассказала Infopro54 педиатр Елена Щербицкая.

Врачи объясняют, что вирус Коксаки «любит» тёплый влажный климат, поэтому в России он чаще всего встречается в основном летом и в самом начале осени. При этом эксперты опровергают распространенное мнение, что этот вирус завозят из-за границы.

— То, что вирус Коксаки всегда завозной, это мифология, не более. Он везде бывает. Иногда привозят из Турции или других теплых стран — там сыпь, как правило ярче, более выраженная. Но в этом году я такого не вижу. Сейчас болеют местные, те, кто никуда не ездил, — объясняет Елена Щербицкая.

По словам педиатра, заболевание обычно протекает в легкой форме и не требует специфического лечения — применяется лишь симптоматическая терапия, например, жаропонижающие при высокой температуре.

Напомним, что вирус Коксаки относится к энтеровирусам и передается через загрязненные продукты, воду, а также контактно-бытовым путем. В редких случаях он может вызывать осложнения, такие как серозный менингит или миокардит, поэтому при появлении симптомов у ребенка важно обратиться к врачу.

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