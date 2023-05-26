В Новосибирске одиннадцатиклассники пишут первый единый государственный экзамен

26 мая в Новосибирска начался основной этап сдачи ЕГЭ. Он продлится до 1 июля. Третий год подряд первыми предметами стали — химия, география и литература. По данным регионального правительства, для участия в основном периоде проведения ЕГЭ, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников.

Расписание экзаменов:

26 мая — география, литература, химия;

29 мая — русский язык;

1 июня — математика базового и профильного уровней;

5 июня — история, физика;

8 июня — обществознание;

13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16–17 июня — иностранные языки — «Говорение»;

19–20 июня — информатика.

Резервный период сдачи:

22 июня — русский язык;

23 июня — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);

26 июня — математика базового и профильного уровней;

27 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика;

28 июня — обществознание, химия;

29 июня — история, физика;

1 июля — резерв: по всем учебным предметам.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ:

6 сентября — русский язык;

12 сентября — математика базового уровня.

Напомним, ранее заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко рассказывала, что в этом году школу оканчивают 27210 тыс выпускников — на 1190 больше, чем годом ранее. Из них 9 тысяч — выпускники одиннадцатых классов, 18 тыс — девятых классов. Самым популярным экзаменом по выбору, по-прежнему является обществознание — 56%. Далее идут информатика — 33%, история — 18%, биология — 17%, физика — 14%. Меньше всего интереса школьники проявили к литературе и географии.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске ожидается резкое увеличение количества выпускников-медалистов.