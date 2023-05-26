В Новосибирске одиннадцатиклассники пишут первый единый государственный экзамен

26 мая в Новосибирска начался основной этап сдачи ЕГЭ. Он продлится до 1 июля. Третий год подряд первыми предметами стали — химия, география и литература. По данным регионального правительства, для участия в основном периоде проведения ЕГЭ, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников.
Расписание экзаменов:
Резервный период сдачи:
Дополнительный период сдачи ЕГЭ:
Напомним, ранее заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко рассказывала, что в этом году школу оканчивают 27210 тыс выпускников — на 1190 больше, чем годом ранее. Из них 9 тысяч — выпускники одиннадцатых классов, 18 тыс — девятых классов. Самым популярным экзаменом по выбору, по-прежнему является обществознание — 56%. Далее идут информатика — 33%, история — 18%, биология — 17%, физика — 14%. Меньше всего интереса школьники проявили к литературе и географии.
Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске ожидается резкое увеличение количества выпускников-медалистов.
Фото: freepik.com, katemangostar
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