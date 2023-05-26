Производителя «Медвежонка Барни» объявили врагом Украины

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло производителя кондитерских изделий Mondelez International в перечень «международных спонсоров войны», говорится на сайте ведомства.

В России Mondelez International, работающая в 160 странах мира, представлена ООО «Мондэлис Русь», которая владеет тремя заводами — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде.

По сведениям, приведенным НАПК, за минувший год прибыль Mondelez в нашей стране составила около $340 млн, в бюджет страны компания уплатила более $60 млн налогов.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России в Украине сотрудниками Mondelez в Литве, Латвии и Эстонии было направлено обращение гендиректору компании Дирку Ван де Путу с просьбой о закрытии бизнеса в РФ.

Однако, как заявили в НАПК, Mondelez тогда лишь объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в России. Но финансовые показатели указывают на то, что российский рынок для компании остается открытым и, более того, даже перспективным.

Ранее редакция сообщала, что один из крупнейших производителей инсулина в Европе намерен покинуть рынок России.