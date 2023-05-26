Поставщик материалов для строительства четвертого моста увеличил выпуск продукции

На предприятии добились стабильного выпуска продукции и увеличили объемы производства.

Для оптимизации компания выбрала поток производства сварной строительной сетки. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства почти наполовину снизилось незавершённое производство – с 46,6 до 24,7 тонн, а выработка на линии в смену увеличилась на 9% – до 3,3 тысяч тонн.

ПК «Метаком» – один из крупнейших производителей сварной сетки в Новосибирской области. Компания поставляла продукцию для строительства четвертого моста в Новосибирске, а также для различных строек на Дальнем Востоке.

Рабочая группа предприятия и эксперты Регионального центра компетенций АИР НСО оптимизировали расходный материал, находящийся в цехе: убрали лишние запасы, оставив необходимое для работы смены количество бухт с проволокой, расставили бухты в ряды, чтобы проволока не путалась и от этого не заклинивало ее подачу, заменили держатели бухт на оборудовании. Благодаря этому сократилось незавершенное производство и компании удалось сэкономить 1,8 млн рублей.