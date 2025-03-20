Поставки электровелосипедов в Сибирь выросли в 11 раз

Транспорт, широко используемый курьерскими службами, набирает все большую популярность в сибирских регионах. Только в 2024 году предприниматели ввезли в СФО более 14,5 тысяч велосипедов и мопедов с электрическим двигателем на общую сумму свыше 324 млн рублей, что в 11 раз больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Чаще всего из городского электротранспорта ввозились велосипеды с электрическим двигателем, также в Сибирь поступали мопеды, электросамокаты, электротрициклы, — пояснили в пресс-службе.

Как и прежде, основным поставщиком средств индивидуальной мобильности остается Китай. Импорт из страны восходящего солнца составляет 95% от общего количества ввезенных товаров из этой категории. И этот тренд сохраняется. С начала 2025 года сибирские таможенники оформили ввоз в регионы округа уже 3,7 тысяч велосипедов с электрическим двигателем из КНР.

— На активный рост поставок электровелосипедов и мопедов могло повлиять развитие курьерского сервиса, сферы доставок. Максимальные поставки мы фиксируем именно в крупные города, где такие услуги востребованы. Немаловажно, что это современный экологичный транспорт, — отмечает заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов.

При этом основная часть поставок (более 80%) приходится на Новосибирскую область. На втором месте Красноярский край. Также электротранспорт завозили в Иркутскую и Омскую области, а также в Алтайский край.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Москве скорость движения на всех электровелосипедах технически ограничат 25 км/ч. Столичные депутаты приняли это решение после массовых жалоб на доставщиков, которые передвигаются в пешеходных зонах и становятся виновниками ДТП. Об ограничении скорости должны позаботиться компании, использующие услуги курьеров. За 1,5 месяца 2025 года в столице было выписано около 4 тысяч штрафов доставщикам за нарушения на тротуарах. В Новосибирске также разрабатывают правила движения на самокатах и электровелосипедах.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в регионы Сибири были импортированы 3272 автомобилей. Для сравнения, в 2023 году 530.