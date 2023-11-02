В Новосибирске определили финалистов конкурса «Создай город»

В Новосибирске определились финалисты конкурса проектов благоустройства городской среды «Создай город». Об этом сообщили в пресс-службе НГУАДИ. Участвовал в конкурсе 21 проект.

В состав жюри вошли эксперты в области городского благоустройства и архитектуры: директор генерального проектировщика «Интерпроект» Тимофей Колоколов, руководитель отдела разработки эскизного проектирования генерального проектировщика «Интерпроект» Алена Кальван, директор по девелопменту «Группа «Мета» Ирина Гартвих, директор по продажам и маркетингу D54, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, управления, cоциологии и педагогики, Сибстрин Тимур Касаев, а также генеральный директор ООО СЗ «Аква Сити», девелопер проектов «Ясный берег» и «Весна» Владислав Бурмистров. Они тщательно изучили все проекты, поступившие на первый — заочный — этап конкурса.

Участники представили свои работы в трех номинациях: «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска», «Архитектурный образ нашего Новосибирска» и «Паблик Арт в Новосибирске». Они оценивались по ряду критериев, в том числе функциональность, реализуемость, новизна идеи и экономическая привлекательность.

Среди представленных проектов высоко оценены новаторские идеи, такие как парк «Гнезда» в поселке Мошково и реорганизация пространства ЦУМа под центр психологической поддержки; креативный фактор — как в проекте по созданию игры #РаскрасьНовосибирск, и, конечно же, не упустили из виду благоустройство дворовых территорий — как в проекте по созданию арт-объекта в ЖК «1956. Кварталы телецентра».

— Эти проекты — источник вдохновения и надежды на то, что мы можем изменить и улучшить нашу городскую среду, — отметили в жюри.

Отмечается, что финалисты будут приглашены на заключительный этап конкурса, где они очно представят свои проекты и ответят на вопросы жюри. Экспертная комиссия определит победителя в каждой номинации, который получит денежный приз в размере 100 000 рублей и потенциальную возможность реализовать свой проект.

— Каждый проект — это вклад в развитие нашего города. Благодарим всех участников и желаем удачи финалистам! — отметили организаторы конкурса.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте или по телефону 8-923-509-87-05 (Иван)

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