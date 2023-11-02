В Новосибирске пройдет аукцион по комплексному развитию территории в микрорайоне Телецентр

Мэрия Новосибирска приняла решение о проведении аукциона на право комплексного развития территории на левом берегу Новосибирска. Соответствующее постановление размещено на сайте муниципалитета. На торги выставлены несколько земельных участков в микрорайоне Телецентр, в границах ул. Костычева, ул. Степной, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского Корсакова в Ленинском районе.

— Определить начальную цену права на заключение договора – 38 109 000 рублей. Сумму задатка для участия в аукционе – 38 109 000 рублей. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 1 500 000 рублей, — говорится в постановлении.

Срок действия договора – до 31.12.2031 года.

Напомним, решение о ее комплексном развитии этой территории было принято мэрией в сентябре 2022 года. Согласно документу, под КРТ выделен участок площадью 15 302 кв. м. Совокупный объем строительства объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки составит 38 255 кв. м.

Победитель аукциона обязан в период с 2025-го по 2027 год расселить и снести 7 многоэтажных домов, признанных аварийными. В частности, под снос попадают дома по адресу: пер. 3-й Серафимовича, 2, 4, 6, 8 и ул. Костычева, 11, 13,15.

По данным регионального минстроя, в области определены 26 площадок КРТ общей площадью более 564 га. При этом площадь расселяемого жилого фонда – более 133 тысяч квадратных метров. В настоящий момент из 26 проектов КРТ уже воплощаются в жизнь 14 проектов, площадь которых более 47 га. Проекты реализуются в разных районах Новосибирска: по улицам Объединения и Игарской в Калининском районе, по ул. Грибоедова в Октябрьском районе, по улицам Российская, Рубиновая, Шатурская в Советском районе и многие другие. Самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв.м жилья.

Ранее редакция сообщала, что повторный конкурс на застройку в нижней зоне Академгородка объявит мэрия Новосибирска.