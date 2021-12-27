Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Частное образование. Влияние пандемии

— Олеся Геннадьевна, можете оценить, как частная школа вписалась в пандемийные реалии? В онлайн-обучение?

— Так получилось, что мы открылись в 2020 году, когда началась пандемия, случился первый локдаун, и все дети ушли на дистанционную учебу. Мы приступили к реконструкции помещения в феврале 2020 года и уже в сентябре открылись, начали прием детей. Все лето 2020 года мы работали над тем, чтобы лицензировать образовательные программы, найти педагогов. Выполнить вторую задачу было достаточно сложно, так как на рынке труда из-за пандемии была напряженная ситуация, многие сидели по домам и работали через интернет, люди не очень активно меняли место работы.

Первый наш коллектив сложился из профессионалов, рискнувших перейти в новый проект, так как меняли место жительства или вообще задумались о смене стиля жизни. Если говорить о рынке частного образования в целом, то могу сказать, что во время пандемии многим пришлось перезагружаться, переосмысливать методы работы. Многим игрокам рынка в пандемию пришлось очень сложно. Например, я сейчас практически не вижу активности со стороны некоторых частных образовательных организаций, работающих на рынке дополнительного образования. Компании пытались перевести программы обучения по робототехнике в онлайн-формат, но, видимо, эксперимент оказался неудачным. Как мне рассказывали, во время первых месяцев пандемии компании растеряли большинство своих студентов. Лично я не представляю, как на дистант можно вывести обучение игре на музыкальных инструментах, спортивные дисциплины. Сложно пришлось организациям, реализующим дополнительные программы в сфере языкового образования. Количество детей здесь также резко сократилось.

С другой стороны, онлайн-обучение привело к появлению новых интересных форм занятий, видеопродакшн усилил свои позиции.

В 2021 году, то есть через год после начала истории с пандемией, уже стало ясно, что некоторые дети и взрослые стали предпочитать обучение именно в дистанционном формате. Мне кажется, что у нас за время пандемии уже очень много коммуникаций перешло в онлайн-формат, даже появилась новая фобия: некоторые люди сейчас боятся говорить по телефону. Им проще переписываться в мессенджерах, чем созвониться или встретиться с собеседником.

Я считаю, что пандемия появилась в очень интересный момент времени. В 2019-2020 годах я стала замечать, что у мероприятий постепенно выхолащивается содержание. Этот процесс был вполне закономерен. Количество коммуникаций и контактов у людей в последние годы постоянно росло. Некоторые особо востребованные специалисты в буквальном смысле прыгали из самолета в самолет, перелетая с одной конференции на другую, даже не успевая к ним подготовиться, осмыслить полученную на предыдущем мероприятии информацию. У них не было возможности списаться с людьми, которых они встретили на форуме, проанализировать договоренность, поддержать эти новые связи. В результате терялся весь смысл таких мероприятий, контакты не вырастали в сотрудничество и какой-то результат. Коммуникаций было настолько много, что люди просто перестали это выдерживать.

А с началом пандемии все лопнуло и распалось.

— Но сейчас появилось много онлайн-конференций и вебинаров…

— Точно также мы сейчас стали относиться к разным онлайн-мероприятиям. Это, конечно, здорово — вести вебинар или участвовать в нем во время поездки в машине, но как это отражается на качестве коммуникаций, на нашей способности дальше поддерживать договоренности? Наши графики уже не способны вместить такой объем информации.

Сейчас некоторые включают вебинар в наушниках и занимаются какими-то работами по дому. Но это же абсолютно не то качество! У организаций, продвигающих онлайн-образование, большой контингент, много программ, но есть вопрос: а что внутри этих предложений? Очень часто такие вебинары делаются «на коленке», у них примитивное содержание, выхолощенное для массовой аудитории.

Нужно ли это? В каком количестве? Останется ли оно в перспективе?

К сожалению, сегодня количество стало превалировать над качеством. Многие мероприятия и наше участие в них стали формальностью, для галочки. Именно поэтому я вижу, что люди сейчас находятся в поиске новых форм коммуникаций, которые будут сохранять содержательную, конструктивную, наполненную смыслами и «продолжающуюся» коммуникацию. Но какая она будет, пока непонятно.

— На ваш взгляд, школа и онлайн-образование — это совместимые вещи?

— Абсолютно совместимые. Другое дело, что внедрение онлайна у нас произошло в экстремальных, вынужденных условиях. Как родители, все мы убедились в том, что государственная система образования этот переход не выдержала: не были подготовлены ни серверы, ни компьютеры, ни технологии. Даже в вузах студенты и преподаватели встречались на улице на лавочках, передавали работы на проверку через почтовые ящики. Очень немногие школы и учителя смогли перейти на качественный онлайн-контент. Дело в том, что для очного и онлайн-образования нужны совершенно разные методики, и контент для онлайн-урока должен быть совершенно другим.

У нас в школе «РОСТ» такого контента на момент объявления пандемии не было. На тот момент мы были малокомплектной школой, поэтому приняли решение: не менять график учебного процесса и продолжить работать оффлайн с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. По согласованию с учителями мы перестроили календарный учебный график, передвинули каникулы, чтобы остановить рост заболеваемости, и работали с детьми в очном режиме.

Я за качество, и считаю, что прежде, чем переходить на онлайн-обучение, нужно научить преподавателей работать в этом формате, отработать технологии и методики преподавания, создать контент. Только после этого можно говорить о том, что мы готовы выходить в онлайн. Думаю, что к следующему учебному году наш проект по дистанционному образованию будет полностью отработан, протестирован и готов к запуску.

Нюансы старта

— Если говорить о вашем образовательном центре «РОСТ»: в Новосибирске такой формат частного образования еще достаточно уникален. Опыт каких городов вы изучали перед запуском? Удалось учесть все ошибки предшественников?

— Концепцию школы «РОСТ» разрабатывала интересная команда, в которую входили Андрей Ивенских и Наталья Обелец. За основу были взяты проект школы-пансионата «Летово» и гимназии «Сколково» (оба из Москвы). В этих учебных заведениях реализованы самые лучшие, интересные и прогрессивные на сегодняшний день образовательные практики. Часть из них у нас уже внедрена и оттачивается, часть пока существует в виде внутренних проектов, которые нужно обсчитать, отработать, продумать и запустить.

Так, гимназия «Сколково» работает по программам международного бакалавриата для трех уровней образования: начального, основного и среднего. Это очень интересная система, в ее основе стоит не набор знаний, а умение учиться и получать эти знания самостоятельно, исходя из набора компетенций, которые формируются у ученика для того, чтобы эти знания добывать. В систему заложена идеология проектно-исследовательской деятельности, требования к предметным областям, нацеленные на гармоничное развитие личности: социализация, интеллект, эстетика, этика, коммуникации.

Такой подход можно реализовывать параллельно или встраивать в образовательные программы по ФГОС уже сейчас, но это очень большая интеллектуальная и методическая работа. Гимназия «Сколково» расположена на территории инновационной зоны «Сколково» и освобождена от требований по лицензированию и аккредитации образовательных программ. Поэтому они могут спокойно внедрять у себя любые инновации.

Нам тоже очень хочется работать по программам международного бакалавриата, но для этого у нас все преподаватели должны знать иностранный язык и преподавать на нем свои предметы. Это наша цель, к которой мы будем стремиться. Сейчас мы создали в школе лингвистический центр. Помимо английского языка, мы предлагаем детям выбрать второй иностранный: китайский, испанский, французский или немецкий. Наши преподаватели ведут свои уроки только на иностранном языке, плюс у нас много языковых мероприятий.

Проанализировав методики преподавания и результаты работы частных школ, мы приняли для себя решение, что будем приглашать к себе высокомотивированных в учебе детей. Они не обязательно должны быть звездами, круглыми отличниками; мы все понимаем, насколько переполнены муниципальные школы, даже самые лучшие, что там нет индивидуального подхода к детям, многим из них приходится обучаться дома самостоятельно или с репетиторами. Но они должны хотеть учиться. Из таких детей при правильном подходе точно можно воспитать, вырастить победителя олимпиад, интеллектуала и лидера. Главное, чтобы ребенок сам хотел стать победителем.

— Насколько полно работа частной школы регламентирована нормативными актами? Или каких-то не хватает?

— Когда мы готовились лицензировать нашу деятельность в 2020 году, мы нашли, как минимум, три серьезных ограничения.

Если учитель работает в частной образовательной организации, в названии которой не фигурирует слово «школа», то он должен будет через суд доказывать свое право на льготы и учительский стаж . Эта практика уже отработана, но сам факт того, что педагоги вынуждены обращаться в суды, мы считаем неправильным.

. Эта практика уже отработана, но сам факт того, что педагоги вынуждены обращаться в суды, мы считаем неправильным. Все учителя государственных учреждений образования обязаны раз в два года проходить повышение квалификации. Учителя муниципальных школ проходят программы повышения квалификации бесплатно, так как ее финансирование заложено в бюджет области. Педагоги частных школ проходят повышение квалификации за свои деньги. Нормальные курсы повышения квалификации стоят 15-20 тысяч рублей, «для галочки» — около 5 тысяч. Мы считаем несправедливым, что учитель частной школы имеет возможность повысить свою квалификацию только платно.

Мы лицензировали деятельность по программам повышения квалификации. Хотим сами разрабатывать программы по дополнительному профессиональному образованию, чтобы самим проводить курсы для наших учителей. В перспективе, возможно, мы будем принимать на переподготовку педагогов из других образовательных организаций.

Всем известно, что школьники начального звена получают бесплатное горячее питание. Расходы на его финансирование заложены в муниципальный бюджет и перечисляются школам по принципу подушевого финансирования. Частные школы, если имеют лицензию и аккредитацию, получают компенсацию в виде субсидий на возмещение затрат. Однако, направлять эти средства можно только на две статьи: зарплату учителей и учебники, методическое обеспечение. На наш взгляд, можно расширить список статей финансирования. В отличие от государственных школ, частная школа оплачивает аренду, коммунальные услуги, вывоз снега, обеспечение безопасности, IT-инфраструктуру. Эти затраты субсидией из государственного бюджета не покрываются.

Было бы здорово, если бы законодатель обратил внимание на эти факты. Для частных инвесторов в качественное образование такие льготы стали бы очень хорошим подспорьем.

Выбор — есть!

— Можете оценить первые итоги обучения в школе «РОСТ» на общегородском фоне? Сравнить результаты с другими школами?

— Я считаю, что у нас отличные итоги. Во-первых, за два года мы практически на 100% укомплектовали школу учениками. В 2020 году на старте у нас было 63 ученика, а в конце года — 85. В начале этого учебного года — 145, сейчас — 148. Считаю, что прирост в два раза по количеству учеников за два года — это очень хороший результат.

Трое наших учеников стали призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Ждем, кто из них пройдет на региональный этап.

Если говорить о школе как о бизнес-проекте, то в течение года у нас были арендные каникулы. Сейчас мы оплачиваем аренду помещения, в ближайшие годы планируем выйти на самоокупаемость.

— Насколько в вашей школе востребованы дополнительные программы? Планируете ли вы расширять их список?

— Мы изначально продвигаем нашу модель полного дня, поэтому все программы дополнительного образования у нас востребованы. В первой половине дня у нас идут обязательные дисциплины учебного плана, потом факультативы, внеурочка, дополнительные программы.

Обучающимся предлагается два «пакета» на выбор. В первый входит обязательный учебный план, пятиразовое питание, трансфер, тьюторское сопровождение и четыре доппрограммы. Во второй — две доппрограммы.

Из «допов» две программы у нас обязательные. Прежде всего, это робототехника. На наш взгляд, конструирование и проектный подход к созданию своей модели робота — сегодня очень востребованная компетенция. Эта программа пользуется большим успехом у детей. Многие ребята параллельно выбирают программирование .

На наш взгляд, конструирование и проектный подход к созданию своей модели робота — сегодня очень востребованная компетенция. Эта программа пользуется большим успехом у детей. Многие ребята параллельно выбирают . Вторая обязательная дисциплина среди «допов» — иностранный язык . Благодаря ей мы увеличиваем количество часов, запланированное на изучение иностранного языка, и помогаем ребенку получать стабильные коммуникативные компетенции по второму выбранному языку. В перспективе эти знания помогут ему расширить сознание, кругозор, понять, как думают люди на других языках, как устроен мир. На мой взгляд, знание иностранных языков сильно расширяет нейронные связи в головном мозге, люди становятся универсалами.

. Благодаря ей мы увеличиваем количество часов, запланированное на изучение иностранного языка, и помогаем ребенку получать стабильные коммуникативные компетенции по второму выбранному языку. В перспективе эти знания помогут ему расширить сознание, кругозор, понять, как думают люди на других языках, как устроен мир. На мой взгляд, знание иностранных языков сильно расширяет нейронные связи в головном мозге, люди становятся универсалами. Для старших ребят обязательна риторика . Мы сегодня много говорим о грамотности школьников, по факту детям трудно дается русский язык. В школе особенно заметно, что детей учат хорошо писать, но они плохо высказываются. Для многих выступить с докладом, составить пересказ, провести переговоры — это большой стресс. На наш взгляд, коммуникативная компетентность должна быть не только письменной, но и устной. Это очень важно, тем более для лидеров, а ведь наша миссия — воспитывать лидеров.

. Мы сегодня много говорим о грамотности школьников, по факту детям трудно дается русский язык. В школе особенно заметно, что детей учат хорошо писать, но они плохо высказываются. Для многих выступить с докладом, составить пересказ, провести переговоры — это большой стресс. На наш взгляд, коммуникативная компетентность должна быть не только письменной, но и устной. Это очень важно, тем более для лидеров, а ведь наша миссия — воспитывать лидеров. Очень популярна у наших школьников доппрограмма «Азбука креативного мышления» . На мой взгляд, это связано с тем, что многие дети (и даже взрослые) сегодня затрудняются правильно выражать свои эмоции — и копят их, пока не произойдет взрыв. А рисунок поможет самовыражению.

. На мой взгляд, это связано с тем, что многие дети (и даже взрослые) сегодня затрудняются правильно выражать свои эмоции — и копят их, пока не произойдет взрыв. А рисунок поможет самовыражению. В этом году мы запустили еще одну доппрограмму — мультипликационную студию . К нам в образовательный центр пришла работать замечательный педагог Ольга Борисовна Емельянова со своим проектом «Летающие крокодильчики». Это был наш ответ на запрос детей и их родителей.

. К нам в образовательный центр пришла работать замечательный педагог Ольга Борисовна Емельянова со своим проектом «Летающие крокодильчики». Это был наш ответ на запрос детей и их родителей. Важное новшество 2021 года — у нас реализуется программа «Лидер времени ». По духу она согласуется с нашей миссией воспитывать лидеров, плюс это профориентационная программа, где ребенок может найти для себя ответ на ряд очень важных вопросов: в каких командах ты хочешь работать, как ты будешь работать, если станешь членом команды, а что, если будешь ее возглавлять, как придумать свой проект, как работает предприятие этой сферы.

». По духу она согласуется с нашей миссией воспитывать лидеров, плюс это профориентационная программа, где ребенок может найти для себя ответ на ряд очень важных вопросов: в каких командах ты хочешь работать, как ты будешь работать, если станешь членом команды, а что, если будешь ее возглавлять, как придумать свой проект, как работает предприятие этой сферы. Мы также ввели дисциплину «Семейные ценности» , где психологи общаются с детьми на тему взаимоотношений с друзьями, в семье, между мальчиками и девочками, обсуждают, как правильно выразить чувства, чтобы не обидеть, как хорошо дружить и т. д. Это очень сложные темы, важно говорить с детьми на языке, соответствующем их возрасту.

, где психологи общаются с детьми на тему взаимоотношений с друзьями, в семье, между мальчиками и девочками, обсуждают, как правильно выразить чувства, чтобы не обидеть, как хорошо дружить и т. д. Это очень сложные темы, важно говорить с детьми на языке, соответствующем их возрасту. В следующем году планируем запустить доппрограмму «Экономика», которая коррелируется с темой финансовой грамотности. Детям важно знать, чем кредитная карта отличается от зарплатной, как не попасть на микрокредит, как записаться к врачу в регистратуре.

Частное vs государственное

— В чем преимущество образования в частной школе? Анализировали ли вы, почему родители переводят детей в частную школу?

— Самый главный плюс частной школы — это индивидуальный подход. У нас в классах в среднем по 16 человек. Это очень комфортный количественный состав, так как каждый из ребят успевает ответить на уроке, учитель может оценить его мнение, знания.

Мы — школа полного дня, то есть родителям не нужно искать нянь, самим метаться по городу, чтобы отвести детей на кружки и занятия, не нужно думать об уроках. Ребенок в течение дня хорошо питается, отдыхает, делает домашнее задание с тьютором.

Кроме того, сейчас родитель, который платит хорошие деньги за образование ребенка, ждет качества. Он понимает, что вкладывается в образование, понимает, какой ему нужен результат. Нынешние родители с большим вниманием относятся к психологическому состоянию ребенка, к его личностному развитию. Это тенденция, которая будет только усиливаться, и этот запрос можно удовлетворить только в частных школах с качественным образованием.

Муниципальная школа — это часть мощной системы, куда попадает ребенок. Выживает, побеждает в этой системе, как правило, сильнейший, хорошо адаптированный человек. А если школьник немного отличается от нормы, или стиль жизни его семьи отличен от стиля жизни большинства, то учиться ему становится сложно.

— Как удается выдерживать баланс взаимодействия с учениками? Бытует мнение, что в частных школах требования менее жесткие, а оценки более высокие, потому что «за все заплачено».

— Мы категорически против этого. Мы оценки ставим по-честному, у наших учеников бывают и двойки, если они их заработали.

Сейчас ситуация такова, что к нам переходят ученики с 5 по 9 классы основной школы. Знания у них разные, у многих шлейф проблем, сформировавшихся в предыдущих образовательных учреждениях, пробелы по самым разным дисциплинам. Практически всегда эти ситуации возникали не потому, что ребенок не хотел учиться — ему помешала какая-то проблема, конфликт. Педагоги нашего образовательного центра не только учат ребят, но и проводят «психологическую реабилитацию», поднимают самооценку, дают возможность почувствовать себя успешными людьми. Мы воспитываем осознанное отношение к учебе. В большинстве случаев это удается.

— Планируете ли вы выстраивать работу с другими частными, а также с государственными школами?

— Мы уже успешно сотрудничаем с одной из старейших частных школ Новосибирска — школой «Аврора». В первый год работы, пока мы не прошли аккредитацию, наши дети через «Аврору» сдавали ЕГЭ. Мы работаем с 180-й школой по договору о сетевой реализации образовательной программы основного общего образования. Партнерские отношения нас связывают с гимназией «Сколково». Осенью этого года мы были у них в гостях, изучали, как организовано образовательное пространство, как зонированы помещения под разные функции.

Нас ждут в Ассоциации частных образовательных организаций, куда вступают учреждения образования, отработавшие на рынке два года. Кроме того, как я уже говорила, мы готовим программы повышения квалификации учителей, которые планируем распространять и на педагогов других школ.

— Планируете ли работать с вузами, колледжами, а также компаниями для профориентации школьников?

— У нас заключены несколько соглашений с вузами. С НГУ и СУНЦ НГУ мы работаем над программами физмат- и химбионаправлений углубленного уровня, а также по программе гуманитарной подготовки. В НГТУ мы также сотрудничаем с факультетом гуманитарного образования. Под кураторством НГПУ мы будем внедрять программу мониторинга здоровья школьников. К нам на работу также планирует прийти команда выпускников этого вуза. Они были у нас, познакомились с нашим центром и загорелись.

— Есть ли уже понимание, когда у вас будет собственное здание, анонсированное в проекте учредителем Александром Бойко?

— Сейчас завершается корректировка проектной документации большого здания для новой школы. Очень надеемся, что в июне следующего года начнется строительство.

— Продолжите: школа «РОСТ» в будущем — это…

— Великий проект. Самая успешная школа Новосибирской области и Сибирского федерального округа.

— Это кампус, где проживают и обучаются талантливые дети, где работают потрясающие педагоги.

— Это школа, где обучаются успешные выпускники, которые создают альма-матер великолепную репутацию. А в перспективе инициируют создание эндаумент-фонда.

— Это большой современный спортивный комплекс с зонами релаксации.

— Это образовательная организация, где реализуются программы по благотворительности в отношении детских домов, а также внедряется экологический подход к окружающей среде, проекты, с помощью которых школа обеспечивает себя свежими продуктами или осуществляет раздельный сбор мусора.

— Это школа, где реализуются программы международного бакалавриата.

— Это программа повышения квалификации международного уровня.

— Это школа, которой удалось при помощи распространения своих идей, методик и материалов масштабировать образовательные системы и технологии, что в ней зародились.

Одним словом, «РОСТ» в будущем — это то, что заложено в ее названии, это развитие образовательных систем и технологий.

Фото предоставлено АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ»