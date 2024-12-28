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Мэрия Новосибирска потребовала от энергетиков заплатить штраф 12 млн рублей

  • 28/12/2024, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска потребовала от энергетиков заплатить штраф 12 млн рублей
Он начислен за реализацию тепловой концессии в 2023 году

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска направил ООО «НТСК» требование об уплате штрафа за каждое неисполненное обязательство, прописанное в плане мероприятии по тепловой концессии на 2023 год.

Напомним, тепловая концессия была заключена в феврале 2023 года между мэрией Новосибирска, ООО «НТСК», МУП «Энергия» и Новосибирской областью. В документе были прописаны перечень и срок реконструкции теплового имущества города. На 2023 год было запланировано строительство тепловых сетей, техническое перевооружение и реконструкция участков тепловых сетей, реконструкция 61 муниципального ЦТП.

По данным проверки КСП, проведенной в первом полугодии 20234 года, ни один из запланированных к созданию или реконструкции объектов концессии в полном объеме не завершен подчеркивают в муниципалитете. Акты ни по одному из объектов, предусмотренных планом мероприятий на 2023 год, не подписаны.

В связи с этим мэрия потребовала от энергетиков заплатить штраф в размере 12,1 млн рублей в течение месяца от даты получения требования.

Напомним, на этой неделе стало известно, что «Сибирская генерирующая компания» направила в адрес мэра Новосибирска письмо с предложением заключить мировое соглашение. По словам генерального директора АО «СГК — Новосибирск» Дмитрия Перязева, мэрия подала на компанию в суд по поводу штрафа за неисполнение мероприятий в полном объёме за 2023 год и добавил, что СГК признала частичное неисполнение и уже оплатила его. С частью претензий энергокомпания не согласна.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году СГК вложит в теплоснабжающий комплекс Новосибирска 9,5 млрд рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф концессия


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