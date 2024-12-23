Новосибирский министр рассказал, как будут работать поликлиники в праздники

В ходе еженедельного оперативного совещания под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова министр здравоохранения Ростислав Заболоцкий озвучил график работы поликлиник в дни новогодних каникул.

Так, прием пациентов будет осуществляться ежедневно с 9-00 до 15-00 по неотложной схеме, включающей прием врача-терапевта и врача-педиатра, выдачу и продление больничных листов, прием стоматолога и травматолога, а также квартирные вызовы.

— Мы планируем проводить диспансеризацию и профосмотры по графикам, которые подтвердим и разместим на сайтах министерства и учреждений здравоохранения, — добавил министр.

Помимо этого, Минздрав Новосибирской области решил создать резервный коечный фонд к началу новогодних каникул.

— Праздники будут продолжительными. И мы готовы к любому развитию событий, — подытожил Заболоцкий.

Напомним, нерабочими днями являются даты с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. При этом 28 декабря не является сокращенным днем. А первым рабочим днем станет 9 января 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что накануне Нового года в Новосибирске вновь возник дефицит физраствора. Физраствор входит в состав многих капельниц, в том числе при выводе из запоя.