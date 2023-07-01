В Новосибирске осталось две кофейни Siberian Story

Напомним, сеть кофеен Siberian Story открылась в Новосибирске в 2016 году. Первоначально проект развивала сеть Pravda Coffee, но в 2018 году Siberian Story ушла в свободное плавание. До 2020 года в городе открылось 6 точек сети.

Во время пандемии закрылись две точки — в «Доме с часами» и в ТЦ «Амстердам». Недавно новосибирца в соцсетях сообщили, что перестали работать кофейни Siberian Story на Красном проспекте и улице Декабристов. В итоге на сегодняшний день Siberian Story продолжает работу только в двух точках — в ТРЦ «Эдем» в Академгородке и в микрорайоне «Европейский берег».

По данным 2ГИС, на сегодняшний день в Новосибирске работает 376 кофеен. Наиболее плотно сетью кофеен охвачены центральные районы Новосибирска в периметре Фабричная, Дуси-Ковальчук, Бориса Богаткова, где находятся офисы и бизнес-центры.

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