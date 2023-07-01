В ходе летних испытаний на теплосетях Новосибирска выявили уже 650 дефектов

— В ходе испытаний мы выявили более 650 дефектов и большую их часть уже устранили, — сообщила пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

Половина всех запланированных на это лето испытаний теплосетей Новосибирска на прочность и плотность пройдена, отмечают в компании.

С 5 июля начинаются гидравлические испытания теплосетей в правобережной части Новосибирска — на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.

Напомним, одни из самых крупных проектов, которые СГК реализует этом летом, — замена тепломагистрали по ул. Связистов. Вложения СГК в проект — 429 млн рублей. За последние 5 лет на этой теплосети было 59 аварийных ситуаций. Под отключения попадают много домов. Более 16 тысяч населения. Большие работы по замене теплосетей также идут на Затулинке, где минувшей зимой также были отключения.

Ранее редакция рассказывала о том, что СГК этим летом заменит в Новосибирске более 19 км теплосетей на общую сумму 4 млрд рублей.