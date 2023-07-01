Дома в трех районах Новосибирска отключат от горячей воды с 5 июля

С 5 июля начинаются гидравлические испытания теплосетей в правобережной части Новосибирска — на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Расхолаживание сетевой воды начнется с 3 июля, сообщила пресс-служба СГК.

На трубопроводах от ТЭЦ-2 в Центральном и Октябрьском районах — максимальный срок отсутствия горячей воды — до 14 июля включительно, с учетом времени на ремонт.

В контуре отключения дома по улицам: Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская до ул. Коммунистическая, Свердлова от Красного проспекта до Октябрьской магистрали, Сибревкома; ул. Инская, ул. Якушева, ул. Садовая, от Маковского до ул. Кирова — Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова.

На трубопроводах от ТЭЦ-4 в Заельцовском районе максимальный срок отсутствия горячего водоснабжения — до 16 июля включительно.

В контуре отключения дома по улицам: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на воду в Новосибирске могут вырасти.