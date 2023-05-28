В Новосибирске откроется мобильное колесо обозрения на территории парка отдыха «Звезда»

Аттракцион может быть оперативно установлен в любой точке города в течение семи дней. При этом он отвечает всем требованиям безопасности и сертифицирован в соответствии с законодательством. Об этом сообщает пресс-служба парка отдыха «Звезда».

— Высота аттракциона сопоставима с 12-этажным домом — 31 метр. Обзор составляет 20 километров, на колесе установлено 18 застекленных кабинок с удобными сидениями, из кабинок будет открывается изумительный вид на реку Обь, Советский район и Бердск. Колесо обозрения будет украшено иллюминацией и красиво светиться в темноте, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас установка колеса приближается к финалу, идет подготовка к пуску и получения заключения Гостехнадзора. Аттракцион будет работать с июня по август. Точная дата открытия будет сообщена дополнительно.

Напомним. что в прошлом году мобильно колесо устанавливалось около ТЦ «Континент» в Ленинском районе. А впервые оно было установлено в сентябре 2021 года на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе. Там оно работало в тестовом режиме и прошло испытания «на отлично». А позже новосибирскую разработку возили в Сочи на конкурс «Хрустальное колесо», где аттракцион признали лучшим в одной из номинаций.

Созданное в Новосибирске мобильное колесо обозрения — первое колесо такого рода в России. Аттракцион может быть оперативно установлен в любой точке города — на это нужно не больше семи дней и всего две машины: полуприцеп для каркаса и еврофура для кабинок, в то время как такие же стационарные аттракционы вмещаются в среднем в 8-11 еврофур. При этом аттракцион отвечает всем требованием безопасности и сертифицирован в соответствии с законодательством.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске закрылась галерея фотоиллюзий «Иллюзорро».