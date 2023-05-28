В Искитиме простились с Алексеем Давыденко, погибшим в зоне СВО

Под Новосибирском проводил в последний путь участника СВО мобилизованного Алексея Давыденко, погибшего под Артемовском 4 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Искитима.

Церемония захоронения состоялась на воинском кладбище под залпы орудия и живой оркестр.

Родственникам Алексея Давыденко был передан орден Мужества, который присвоен ему за мужество и проявленную отвагу в ходе специальной военной операции, посмертно.

Алексей Давыденко родился и вырос в Искитиме. Занимался боксом, добивался хороших результатов в спорте. Потом была служба в армии, возвращение в родной Искитим. В последние годы работал водителем. В октябре 2022 года был направлен в зону спецоперации.

25 октября прошлого года искитимца направили служить в ряды вооруженных сил, молодой человек сражался под Бахмутом.

— Алексей погиб, защищая каждого из нас, защищая будущее наших детей, будущее нашей страны. Огромное спасибо родителям, что воспитали настоящего Героя и защитника. Вечная память Алексею, — подчеркнул Юрий Мартынов, председатель Совета депутатов Искитима.

Напомним, что чуть более недели назад со своим героем-земляком Сергеем Гордеевым простились жители Искитима. Погибший спецназовец, участник боевых действий в Чечне попал на спецоперацию в составе новосибирского батальона «Вега», в который записался добровольцем. Посмертно награждён Орденом Мужества.

Ранее редакция сообщала о том, что ещё один житель Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.