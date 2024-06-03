В Новосибирске открыли для купания первый пляж «Бугринский»

В Новосибирске официально объявили об открытии пляжа «Бугринский».
Как рассказал глава ГУ МЧС России по области Виктор Орлов на оперативном совещании, на данный момент идет подготовка спасателей для работы на необорудованных и оборудованных местах отдыха.
3 июня в городе температура воздуха поднялась до +20 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», во вторник и в среду ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до +10 градусов. Вряд ли сибиряки поспешат на берег пляжа за загаром и купанием сразу после открытия. В этом году по прогнозам синоптиков, ожидается холодный июнь с температурой на несколько градусов ниже нормы.
Ранее стало известно, что всего в столице Сибири будут открыты пять муниципальных пляжей и один коммерческий. У моря Обского откроются «Детский», «Галечный», «Бумеранг» и «Каменный». Коммерческий пляж находится у парка отдыха «Звезда».
Ранее редакция сообщала о том, когда потеплеет в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — lifeforstock
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