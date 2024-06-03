150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска

До 10 июня заказчики-работодатели должны внести предложения по квоте на целевое обучение в вузах студентов, которые потом придут к ним на работу. Все изменения и предложения целевого обучения на ЕЦП «Работа в России» могут вноситься только до 10 июня 2024 года, подчеркивается в сообщении на площадке. После этого 10 дней модераторы будут проверять заявки, а также предложения, поступившие по этой заявке от абитуриентов.
От негосударственных компаний на площадке пока всего четыре заявки:
«Толмачевский» и «Сибирская нива» заявили о готовности принять целевиков среди поступающих на первый курс. «НСЗ» и «Универсамы Бегемаг» разместили заявки для студентов, которые уже обучаются в вузах.
Прием заявок по поданным работодателями вакансиями до середины июля. В некоторых случаях — до конца июля.
— Они могут выступать заказчиками и направлять абитуриентов на обучение в рамках целевой квоты, — поясняла Малина.
Она подчеркивала, что размещая заявку, работодатель должен предоставить максимальную информацию по требованиям к целевикам, условиям прохождения обучения, мерам поддержки и стипендии, которые будут предоставляться студенту.
— Размер стипендии должен быть не ниже академической, — говорила Малина.
Она напомнила, что договоры с абитуриентами на целевое обучение будут зачисляться только после того, как появится приказ об их зачислении в вуз.
— Человек должен выбрать в системе «Работа в России» одну конкретную группу обучения и заказчика, — подчеркивала Малина. — Заявку на целевое обучение можно подавать через Госуслуги. Мы предлагаем абитуриентам подавать заявки не только на целевое обучение, но и на общий конкурс, чтобы подстраховаться.
Если заявок по целевой квоте не будет или они не будет выбраны, то оставшиеся места переходят на основной конкурс.
В 2023 году в вузы Новосибирска в рамках целевого приема было принято 1265 абитуриента.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты не готовы отрабатывать 5 лет после целевого обучения.
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