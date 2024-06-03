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150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска

  • 03/06/2024, 13:02
Автор: Юлия Данилова
150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска
Прием заявок на целевое обучение в вузах завершается 10 июня.

До 10 июня заказчики-работодатели должны внести предложения по квоте на целевое обучение в вузах студентов, которые потом придут к ним на работу. Все изменения и предложения целевого обучения на ЕЦП «Работа в России» могут вноситься только до 10 июня 2024 года, подчеркивается в сообщении на площадке. После этого 10 дней модераторы будут проверять заявки, а также предложения, поступившие по этой заявке от абитуриентов.

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По данным ЕЦП «Работа в России», на 3 июня в базе выложены предложения о целевом обучении в новосибирских вузах от 150 работодателей. Больше всего предложений от госструктур: школ, детсадов и учреждений здравоохранений, которым требуются педагогический и медицинские кадры. 8 заявок на специалистов разместила «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» по профилю «судовождение».

От негосударственных компаний на площадке пока всего четыре заявки:

  • АО «Новосибирский стрелочный завод» — конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств с обучением в НГТУ
  • ООО «Универсамы Бегемаг» — по специальности повар-кондитер с обучением в Кемерово.
  • ООО Тепличный комплекс «Толмачевский» разместил вакансию агронома с обучением в Новосибирском аграрном университете.
  • ООО «Сибирская Нива» — вакансию ветеринара с обучением в Кузбасском аграрном университете.

«Толмачевский» и «Сибирская нива» заявили о готовности принять целевиков среди поступающих на первый курс. «НСЗ» и «Универсамы Бегемаг» разместили заявки для студентов, которые уже обучаются в вузах.

Прием заявок по поданным работодателями вакансиями до середины июля. В некоторых случаях — до конца июля.

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Напомним, в середине мая заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Светлана Малина на пресс-конференции сообщала, что в 2024 году расширяется перечень организаций, которые могут выступать заказчиками по целевому обучению. Ранее это были федеральные и региональные органы власти и их подведомственные организации, организации ОПК. Сейчас в этот список вошли организации, являющиеся резидентами территорий опережающего развития, особой экономической зоны, зоны территориального развития, Арктической зоны, свободного порта Владивосток, либо организации, получившие статус участника проекта на территориях инновационного центра «Сколково», международного медицинского кластера, инновационных научно-технологических центров, а также статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны Российской Федерации (при условии нахождения в соответствующем статусе не менее трех лет).

— Они могут выступать заказчиками и направлять абитуриентов на обучение в рамках целевой квоты, — поясняла Малина.

Она подчеркивала, что размещая заявку, работодатель должен предоставить максимальную информацию по требованиям к целевикам, условиям прохождения обучения, мерам поддержки и стипендии, которые будут предоставляться студенту.

— Размер стипендии должен быть не ниже академической, — говорила Малина.

Она напомнила, что договоры с абитуриентами на целевое обучение будут зачисляться только после того, как появится приказ об их зачислении в вуз.

— Человек должен выбрать в системе «Работа в России» одну конкретную группу обучения и заказчика, — подчеркивала Малина. — Заявку на целевое обучение можно подавать через Госуслуги. Мы предлагаем абитуриентам подавать заявки не только на целевое обучение, но и на общий конкурс, чтобы подстраховаться.

Если заявок по целевой квоте не будет или они не будет выбраны, то оставшиеся места переходят на основной конкурс.

В 2023 году в вузы Новосибирска в рамках целевого приема было принято 1265 абитуриента.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты не готовы отрабатывать 5 лет после целевого обучения.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Целевое обучение в вузе дефицит кадров


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