Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Лабораторная служба Хеликс запускает пятый Лабораторный комплекс в России. Новая производственная площадка расположена в Новосибирске, на ее базе будут выполняться исследования для Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба компании. Инвестиции в проект из собственных средств Компании составили 435 млн рублей.

— Лаборатория в Новосибирске стала пятой технологической площадкой Хеликс, четыре других Лабораторных комплекса Компании уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. За счет ввода в эксплуатацию нового комплекса производственная мощность Компании увеличится на 15%, — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что площадь инновационной площадки составляет 2500 кв. м, ее пропускная способность в сутки – 75 000 исследований, в том числе до 16 000 тестов на COVID-19, что позволит внести вклад в обеспечение быстрой̆ и качественной̆ диагностики новой̆ коронавирусной̆ инфекции для жителей СФО. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным лабораторным оборудованием от ведущих российских и мировых производителей: Roche Diagnostics (Швейцария), Sysmex (Япония), DiaSorin (Италия), Phadia (Швеция), Bruker Corporation (Германия) и других.

На базе нового Лабораторного комплекса будет выполняться широкий̆ спектр исследований: от стандартных до предназначенных для диагностики редких заболеваний. В перечень исследований войдут: общеклинические, гематологические, биохимические, иммунохимические, микробиологические, молекулярно-генетические и другие, в том числе анализы для диагностики социально значимых заболеваний – инфекционных, онкологических, сердечно-сосудистых. Помимо этого, в Лабораторном комплексе реализован уникальный̆, первый̆ в Сибири, проект по полной̆ автоматизации выполнения биохимических и иммунохимических тестов: замкнутый цикл оборудования исключает человеческий фактор и гарантирует высокую скорость выдачи результата исследования.

Все это позволит Хеликс сократить сроки готовности результатов и расширить перечень выполняемых тестов для клиентов Сибирского федерального округа.

— Мы планируем увеличить географию присутствия Лабораторной службы Хеликс в Сибири и открыть новые Диагностические центры не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах региона. К концу 2022 года в Сибирском федеральном округе будет работать 100 Центров Хеликс. За год с момента открытия новый Лабораторный комплекс выполнит не менее 7 млн тестов для наших клиентов, — отмечает Юрий Андрейчук, генеральный директор и основатель Лабораторной службы Хеликс.

Лабораторный комплекс будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. В обслуживании задействовано более 120 сотрудников.