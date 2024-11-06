В Новосибирске открылся филиал «Росагролизинга»

В ходе VII Агропродовольственного форума Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об открытии в столице Сибири филиала «Росагролизинга». Это первый филиал компании в округе и восьмой в России, подчеркнул глава региона.

— За 22 года почти три тысячи единиц новой техники вышло на поля нашего региона, — отметил губернатор. — Благодаря финансовым инструментам общий объём инвестиций в обновление за этот период составил почти 15 миллиардов рублей.

Губернатор напомнил, что на территории области сконцентрированы центры компетенций по производству и обслуживанию различных видов сельхозтехники разных производителей.

Ранее стало известно, что «Росагролизинг» планирует создать в регионах России сеть спеццентров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Новосибирская область вошла в перечень пилотных регионов. Тогда в ответ на запрос Infopro54 директор по стратегии и внешним коммуникациям АО «Росагролизинг» Татьяна Антипова уточнила, что компания совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации провела сбор информации среди региональных органов АПК на предмет заинтересованности в создании или модернизации спеццентров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. 38 регионов выразили свою заинтересованность, в том числе Новосибирская область.

Росагролизинг — государственная лизинговая компания, созданная для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей современной техникой и высокотехнологичным оборудованием.

По данным Seldon.Basis, АО «Росагролизинг» создано в 2001 году в Москве, уставный капитал — 125 млрд.руб . Директор — Павел Косов. Выручка компании за 2023 год — 16 млрд.руб., что на 5,8 млрд. руб. больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2023 год — 3 млрд. руб (+27%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии получили почти 400 единиц новой сельхозтехники.