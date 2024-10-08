Новосибирский вуз подготовит африканских абитуриентов онлайн

НГТУ НЭТИ открывает подготовительные факультеты для абитуриентов стран Африки. Всего будет работать две образовательные площадки, в Буркина-Фасо и в Нигере. В течение года с будущими студентами будут заниматься преподаватели новосибирского вуза.

Новый этап в международном сотрудничестве НГТУ НЭТИ открывает вместе с Центром народной дипломатии.

— В целом работа со студентами из африканских стран для нас не нова, — отметил проректор по учебной работе Сергей Чернов. — В вузе уже есть студенты, обучающиеся как на русскоязычных, так и на англоязычных программах. Но раньше подготовиться к поступлению абитуриенты могли только в очном формате.

Проректор уверен, что онлайн-формат откроет доступ к программам подготовки большему числу абитуриентов.

Всего по новой программе будет обучаться 160 человек. Они изучат профильную математику, физику и русский язык. Занятия будут проходить на французском языке, длительность обучения — один год.

К созданию учебных материалов для курса активно подключились кафедры инженерной математики, общей физики и факультет гуманитарного образования, а сами уроки были записаны в видеостудии университета.

Университет также планирует проводить целевую подготовку студентов для индустриальных партнеров. Так, уже подписано соглашение с Нигерской национальной нефтяной компанией «Sonidep» об обучении студентов из Африки по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе» с фокусом на потребности компании

В перспективе НГТУ НЭТИ планирует распространить практику онлайн-подготовки на другие страны Африки.

Ранее редакция сообщала о том, что консорциум российских вузов будет готовить кадры для наукоемкого бизнеса Африки.