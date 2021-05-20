В Новосибирске открылся первый кинотеатр самообслуживания

Накануне В ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылся новый кинотеатр «КАРО». Как рассказали представители сети кинотеатров «КАРО», в Новосибирске появится 10 кинозалов, оснащенных мягкими креслами-реклайнерами. Современный дизайн и раскладывающийся механизм кресел позволит зрителям смотреть кино с комфортном в течении всего сеанса. Помимо это в кинотеатре нет привычных для нас кассиров все билеты можно приобрести в терминале, который принимает как наличный, так и безналичный расчет.

Меню кинобара самообслуживания состоит из попкорна и начос. В него также входят продукты здорового питания, меню для детей, холодные и горячие закуски. Еду можно заказать и оплатить онлайн.

«КАРО» позиционирует себя, как кинотеатр нового поколения, где можно будет увидеть новинки кино-проката, авторское кино, а также трансляции со спектаклей и театральных постановок. На открытии представители сети не исключили, что на премьеры фильмов будут приглашаться звезды российского шоу-бизнеса.

Сеть кинотеатров «КАРО» основана в России с 1997 года. На сегодняшний день у сети насчитывается более 266 залов по всей России они расположены в Москве Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Ежегодно кинотеатры «КАРО» посещают более 12 млн человек. «КАРО 10 Галерея» в Новосибирске станет 33-м кинотеатром сети «КАРО».