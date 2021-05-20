VI Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс театров «Ново-Сибирский транзит» пройдет в Новосибирской области

Организатором фестиваля выступает Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» при поддержке Правительства региона в рамках национального проекта «Культура».

— Я очень рада, что для фестиваля этого года отсмотрено 140 спектаклей различных направлений, и у новосибирцев есть возможность увидеть 16 отобранных. Надеемся, это будет интересно! — отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В афише фестиваля якутский эпос соседствует с немецкоязычной драматургией, фэнтези – с киносценарием, русская классика – с пьесами современных авторов. Эксперты включили в программу фестиваля сразу два спектакля Омского академического театра драмы – зрители смогут увидеть и «Время секонд хэнд» Дмитрия Егорова и «Дядю Ваню» Георгия Цхвиравы. Впервые участие в фестивале примут Театр Олонхо из Якутска и Городской драматический театр Шарыпово, ставший в этом году лауреатом Национальной премии «Золотая Маска».

— Есть удивительно интенсивная, интересная, в чем-то порой даже более свободная театральная жизнь в самых разных городах – Новосибирске, Перми, Воронеже, Красноярске, Казани и других. Я посмотрела программу фестиваля и поняла, что мне очень интересно побывать здесь не только в качестве председателя жюри, но и просто в качестве зрителя, — поделилась театровед, кандидат искусствоведения Марина Давыдова, возглавившая жюри фестиваля в 2021 году.

Директор театра «Красный факел» и руководитель фестиваля Александр Кулябин напомнили, что каждый «Транзит» имеет свою тему – железнодорожные переезды, авиаперелеты, морские плавания, туристические походы. В ее основе – движение, путешествие: неслучайно символом является колесо. Темой фестиваля в этом году стал космос – и все оформление, уличное и внутреннее, вся сувенирная продукция соответствуют именно этой теме.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте .