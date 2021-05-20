Перспективные новосибирские проекты показали инвесторам в Москве

Для реализации проектов предполагается применение инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Среди сфер — спорт, здравоохранение, образование, переработка отходов, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР).

— Благодаря ГЧП в Новосибирской области решаются вопросы развития транспортной инфраструктуры, инфраструктуры здравоохранения, физической культуры и спорта. В муниципальных районах концессии помогают обновить мощности коммунальной инфраструктуры. Новосибирская область готова предложить не только интересные проекты, но и меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, — заявил в своем обращении к участникам министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В роуд-шоу приняли участие 50 потенциальных российских и международных инвесторов, которые рассматривают для себя возможность финансирования концессионных и ГЧП-проектов.