Рекламодателям

Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт

  • 04/02/2025, 17:00
Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт
Для решений этой проблемы решили продлить маршрут троллейбуса №8

В соцсетях жители Ключ-Камышенского плато все чаще и жестче обсуждают проблему с общественным транспортом на этом направлении. Люди пишут, что утром и вечером, а также в выходные дни, попасть в автобус невозможно.

— Утром чаще всего бывает, что автобус подъезжает, открывается дверь и люди в буквальном смысле вываливаются из автобуса, — поделился с Om1 Новосибирск местный житель Евгений Беспалов.

Он добавил, что и сам автобус порой приходится ждать очень долго, более 20 минут, а после 20:30 он может и вовсе не приехать.

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска уточнили, что через остановку «Ул. Дубравы» ходят автобус № 13 и маршрутное такси № 11. Всего на обоих маршрутах работает 27 автобусов и 24 маршрутки. А проблемы с общественным транспортом, возникающие в часы пик, специалисты связывают с развитием застройки микрорайона Ключ-Камышенское плато.

Решить эту проблему в мэрии решили путем продления с 1 февраля 2025 года троллейбусного маршрута № 8 «Затулинский ж/м – ТЭЦ-5» до конечного остановочного пункта «Ключ-Камышенское плато».

Напомним, осенью 2024 года о дорожном коллапсе заявляли жители Южно-Чемского жилмассива. Люди также говорили, что массовое жилищное строительство без соответствующего развития дорожной и транспортной инфраструктуры может парализовать движение в Кировском районе города.

Ранее редакция сообщала о том, что проблему общественного транспорта в Новосибирске пытаются решить давно и вроде было сделано много шагов в нужном направлении: региональное правительство ни раз отчитывалось о поставке очередной партии троллейбусов и трамваев. Вот только комфортнее жизнь горожан от этого не стала — транспорт приходится ждать все дольше, водителей все меньше.

Фото 2ГИС\\автор: НСК 154.

151

Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается
4/02/25 18:00
Бизнес Власть Финансы
Нефтеперерабатывающий завод продают за 110 миллионов рублей под Новосибирском
4/02/25 17:45
Бизнес
В Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов
4/02/25 17:30
Власть Общество Транспорт
Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт
4/02/25 17:00
Власть Общество Транспорт
Поликлиника, построенная по нацпроекту в городе Обь, готова принимать пациентов
4/02/25 16:58
Власть
Четыре платные парковки появятся в центре Новосибирска
4/02/25 16:30
Бизнес Власть Общество
Идея об увеличении бесплатного времени на парковке одобрена мэром Новосибирска
4/02/25 16:23
Власть
Глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске
4/02/25 16:00
Общество
Власти обратились в полицию из-за снегоотвала у дендропарка в Новосибирске
4/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
Андрей Панферов продолжит совершенствовать законы в статусе бизнес-омбудсмена
4/02/25 15:00
Бизнес Власть Отставки и назначения
Из плена, благодаря омбудсмену, за год вернулись 18 новосибирцев
4/02/25 14:30
Власть Общество
Бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области
4/02/25 13:30
Общество
Юбилейный турнир Локоволей прошел в Новосибирске
4/02/25 13:20
Спорт
Объем вкладов на душу населения в Новосибирской области вырос на 22%
4/02/25 13:00
Общество Финансы
В «Новосибирскавтодоре» сменился генеральный директор
4/02/25 12:30
Бизнес Отставки и назначения
Кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска
4/02/25 12:15
Власть Общество
Русфонд собирает средства на лечение 4-летней девочки с диагнозом ДЦП
4/02/25 12:05
Общество
В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт
4/02/25 12:00
Бизнес Власть Общество
Руководитель Бердского лесхоза организовал банду «черных лесорубов»
4/02/25 11:15
Право&Порядок
Новосибирский отель попал в топ лучших работодателей России
4/02/25 11:00
Бизнес
Популярное
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол
31/01/25 16:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00
Энергетики подключили к электроснабжению один из последних долгостроев
29/01/25 14:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска