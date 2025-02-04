Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт

В соцсетях жители Ключ-Камышенского плато все чаще и жестче обсуждают проблему с общественным транспортом на этом направлении. Люди пишут, что утром и вечером, а также в выходные дни, попасть в автобус невозможно.

— Утром чаще всего бывает, что автобус подъезжает, открывается дверь и люди в буквальном смысле вываливаются из автобуса, — поделился с Om1 Новосибирск местный житель Евгений Беспалов.

Он добавил, что и сам автобус порой приходится ждать очень долго, более 20 минут, а после 20:30 он может и вовсе не приехать.

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска уточнили, что через остановку «Ул. Дубравы» ходят автобус № 13 и маршрутное такси № 11. Всего на обоих маршрутах работает 27 автобусов и 24 маршрутки. А проблемы с общественным транспортом, возникающие в часы пик, специалисты связывают с развитием застройки микрорайона Ключ-Камышенское плато.

Решить эту проблему в мэрии решили путем продления с 1 февраля 2025 года троллейбусного маршрута № 8 «Затулинский ж/м – ТЭЦ-5» до конечного остановочного пункта «Ключ-Камышенское плато».

Напомним, осенью 2024 года о дорожном коллапсе заявляли жители Южно-Чемского жилмассива. Люди также говорили, что массовое жилищное строительство без соответствующего развития дорожной и транспортной инфраструктуры может парализовать движение в Кировском районе города.

Ранее редакция сообщала о том, что проблему общественного транспорта в Новосибирске пытаются решить давно и вроде было сделано много шагов в нужном направлении: региональное правительство ни раз отчитывалось о поставке очередной партии троллейбусов и трамваев. Вот только комфортнее жизнь горожан от этого не стала — транспорт приходится ждать все дольше, водителей все меньше.