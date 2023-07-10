До 10 сентября ограничат проезд по улице Бориса Богаткова в Новосибирске

В Новосибирске на два месяца ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосетей на улице Бориса Богаткова. Об этом говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.

— Ввести с 10 июля по 10 сентября временное ограничение движения транспортных средств по улице Бориса Богаткова на участке от здания № 102 до здания № 90 путем сужения проезжей части на 7 метров, — говорится в документе.

Напомним, что в Новосибирске ранее было ограничено движение автотранспорта по улице Ватутина в районе дома №5, в направлении от Котовского в сторону Римского-Корсакова. Ограничение действовало до 5 июля и также было связано с ремонтом теплосетей.

Ранее редакция сообщала о том, что энергетики показали работы на самом крупном участке теплосетей.