В Новосибирске ожидаются град и грозы

На территории Новосибирской области 27 июня местами возможны грозы, дожди, град, усиление ветра до 20 м/с, ночью и утром – туманы. Об этом управление МЧС по Новосибирской области сообщает в СМС-рассылке жителям региона.

В то же время, по информации спасателей, несмотря на осадки, в области сохраняется и высокая пожароопасность.

— В период с 28 по 30 июня 2023 года в Новосибирской области сохранится чрезвычайная 5 класса и высокая 4 класса пожароопасность, — сообщают в ГУ МЧС. — Сохраняется риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности).

Что касается погоды на предстоящие несколько дней, то по данным сайта Gismeteo, осадки в Новосибирске сохранятся до субботы 1 июля. Все эти дни дневная температура воздуха будет составлять +19 +22 градуса днём и +13 +15 в ночное время.

Ранее редакция сообщала о появлении в Новосибирске пылевых облаков.