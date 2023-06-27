Депутат новосибирского Заксобрания Поповцев выступил с последним словом в суде

Подозреваемый в мошенничестве депутат Заксобрания Новосибирской области. Директор АО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев своей вины не признаёт, о чём заявил в своём последнем слове. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

— На мой взгляд, моя вина во всей этой ситуации заключается в проявленном мной сострадании и стремлении помочь Соколовой, как матери троих детей, она сказала, что не может выполнять работу, ссылаясь на занятость дома, — цитирует издание Поповцева. — В момент ее трудоустройства умысла на хищение у меня не было. В данной ситуации я проявил финансовую небрежность.

Напомним, что Соколова, о которой идёт речь, по версии следствия, была фиктивно трудоустроена помощником депутата. Тем не менее, деньги, перечисляемые на её зарплату, получал лично Поповцев. В результате Заксобранию был причинён ущерб на сумму более 800 тыс руб. После возбуждения уголовного дела Поповцев был помещён в СИЗО, откуда впоследствии переведён под домашний арес.

Вопросы трудоустройства стали поводом для уголовного дела в отношении коллеги Поповцева по депкорпусу — председателя комиссии по экологии Владимира Лаптева. Он был задержан в конце сентября прошлого года и, по неофициальной информации, подозревается якобы в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии. На тот момент оплачиваемые должности в комиссии занимали только сам Лаптев и его заместитель Юрий Кошкин. В настоящее время Лаптев находится под домашним арестом.

Ранее редакция сообщала о ликбезе для депутатов об особенностях трудоустройства их помощников.