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В Новосибирске пациентке вызвали психбригаду

  • 25/06/2023, 09:32
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В Новосибирске пациентке вызвали психбригаду
Пациентку возмутил вопрос врача.

В Новосибирске в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции произошёл конфликт между пациенткой и врачом. Медик не смог решить проблему самостоятельное и вызвал охрану и психбригаду. Об этом сообщает НГС.

По данным издания, пациентку возмутил вопрос врача. Врач задал по мнению пациентки некорректный вопрос (позже издание предположило, что гинеколог должен был объяснить важность задаваемого). Пациентка начала повышать голос, но без оскорблений. Главврач попросила пациентку выйти из кабинета и сказала, что вызовет полицию, охрану и психбригаду. В итоги появилась только охрана.

Ранее редакция сообщала о том, что медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по оценке врачебных ошибок.

Фото: freepik.com — jcomp

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Регионы: Новосибирск

Теги : скандал в больнице пациентке вызвали психбригаду в Новосибирске


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