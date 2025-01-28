Рекламодателям

Женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы»

  • 28/01/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы»
Уголовное дело передано в суд

Жительницу Новосибирска будут судить за квартирные кражи. Преступница втиралась в доверие к детям, что помогало ей проникать в жилища.

— В июле и августе 2024 года в УМВД России по Новокузнецку поступили 3 заявления от местных жителей о квартирных кражах. Все они были совершены по одной схеме: злоумышленница подходила на улице к малолетним детям и представлялась воспитательницей детского сада или подругой мамы, а затем просила разрешения подождать родителей в квартире, — говорится в сообщении УМВД по Новокузнецку.

Зайдя в чужой дом, она отвлекала несовершеннолетних и крала ювелирные украшения, после чего исчезала. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Правоохранители задержали похитительницу. Ею оказалась женщина цыганской национальности. Полицейские выяснили, что ранее она уже привлекалась за аналогичные преступления.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело, и она была заключена под стражу. Похищенные украшения обвиняемая продала, а вырученные деньги потратила.

В настоящее время следствие завершило сбор доказательств, и уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание по статье, по которой обвиняется обвиняемый, составляет шесть лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске. Местные жители обеспокоены тем, что два люка на улице Мясниковой остаются открытыми и при этом ничем не огорожены.

Источник фото: ГУ МВД по Кемеровской области

8

Рубрики :

Регионы: Новосибирск Новокузнецк

Теги : обман кража квартира дети


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Быструю зарядку для электроавтомобилей создали в Новосибирске
28/01/25 16:30
Бизнес Наука
В Новосибирске ищут спецтехнику для погрузки и вывоза снега с улиц города
28/01/25 16:00
Город
ВТБ расширил свое присутствие в Новосибирской области
28/01/25 15:08
Финансы
Решение о создании особой экономической зоны в Новосибирске будет принято на днях
28/01/25 15:00
Бизнес Власть
Правила задержания пьяных водителей пересматривает МВД
28/01/25 14:30
В Академгородке продолжается работа по обновлению системы уличного освещения
28/01/25 14:25
Власть
«Сибирь-Арена» готовится к проведению «Недели звёзд хоккея» в Новосибирске
28/01/25 14:00
Общество
В 2024 году поставки чая в Сибирь увеличились на треть
28/01/25 13:30
Бизнес ВЭД
Новосибирцы получат квитанции с уменьшенной суммой за отопление
28/01/25 13:00
Общество
Продажа мороженого и вейпов стала лидером по прибыли в 2024 году в Новосибирске
28/01/25 12:30
Бизнес
Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Искитиме
28/01/25 12:00
Общество
Годовалому малышу с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
28/01/25 11:34
Общество
Новосибирца оштрафовали за незаконный запуск беспилотника
28/01/25 11:30
Право&Порядок
Аэробот спас трех подростков у промоины Оби в Новосибирске
28/01/25 11:00
Общество
Осуждённому добавили срок за организацию АУЕ* в новосибирской колонии
28/01/25 10:45
Право&Порядок
Две авиакомпании планируют продавать билеты по ценам ниже тарифных
28/01/25 10:30
Транспорт
Школьникам предлагают запустить виртуальный бизнес с нуля и заработать на продажах
28/01/25 10:23
Бизнес Общество
Новосибирцы стали чаще покупать сим-карты дистанционно
28/01/25 10:05
Технологии
На пост главы города Бердска претендуют четыре кандидата
28/01/25 10:00
Власть
Режим повышенной готовности введут из-за разрушения дома в Новосибирске
28/01/25 9:30
Власть Недвижимость Право&Порядок
Популярное
Женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы»
28/01/25 17:00
Полицейские изъяли 13 кг «соли» из тайников наркокурьера под Новосибирском
28/01/25 15:30
Толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана
28/01/25 14:15
Новосибирский эксперт назвал самую полезную кашу
27/01/25 16:30
До суда дошло дело о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
27/01/25 16:00
Собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске
24/01/25 17:00
Новости компаний
Банк Уралсиб стал официальным спонсором XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе
27/01/25 15:51
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска