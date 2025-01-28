Женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы»

Жительницу Новосибирска будут судить за квартирные кражи. Преступница втиралась в доверие к детям, что помогало ей проникать в жилища.

— В июле и августе 2024 года в УМВД России по Новокузнецку поступили 3 заявления от местных жителей о квартирных кражах. Все они были совершены по одной схеме: злоумышленница подходила на улице к малолетним детям и представлялась воспитательницей детского сада или подругой мамы, а затем просила разрешения подождать родителей в квартире, — говорится в сообщении УМВД по Новокузнецку.

Зайдя в чужой дом, она отвлекала несовершеннолетних и крала ювелирные украшения, после чего исчезала. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Правоохранители задержали похитительницу. Ею оказалась женщина цыганской национальности. Полицейские выяснили, что ранее она уже привлекалась за аналогичные преступления.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело, и она была заключена под стражу. Похищенные украшения обвиняемая продала, а вырученные деньги потратила.

В настоящее время следствие завершило сбор доказательств, и уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание по статье, по которой обвиняется обвиняемый, составляет шесть лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске. Местные жители обеспокоены тем, что два люка на улице Мясниковой остаются открытыми и при этом ничем не огорожены.