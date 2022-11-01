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В Новосибирске перекрывают улицы для открытия стелы на площади Калинина

  • 01/11/2022, 14:40
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перекрытие улиц в Новосибирске
Проехать и припарковаться по дорогам, прилегающим к площади, будет нельзя до окончания праздничных мероприятий.

Ряд улиц, расположенных на «подступах» к площади Калинина, будут перекрыты вечером 3 ноября в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к открытию памятной стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». В частности, как сообщают в мэрии Новосибирска, 22 единицы противотаранных устройств-грузовиков, принадлежащих ДЭУ-1 и знаков «Въезд запрещён» будут установлены от ул. Писарева до ул. Кропоткина и от ул. Кропоткина до пл. Калинина.

Временные дорожные знаки «Въезд запрещён» будут действовать с 16 до 21 часа.

перекрытие улиц в Новосибирске

Знаки «Остановка запрещена» будут устанавливаться вдоль Красного проспекта до пл. Калинина с 7 часов утра до окончания мероприятий после 21 часа.

Будет обеспечено дежурство парковщиков для исключения парковки на период проведения мероприятия на данной улице, сообщает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. В течение дня оставлять автомобили будет нельзя.  Жёсткое перекрытие начинается с 16 часов и длится до окончания мероприятия. С 16 часов начинаем от Писарева закрывать. Совсем жёсткое от Кропоткина в 17 часов, когда колонны (Участников мероприятия. Ред.) будут стоять. На Писарева остаётся «мягкое» перекрытие с возможностью прохода общественного транспорта.

Напомним, что указом президента РФ от 2 июля 2020 года Новосибирску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», в связи с чем было принято решение об установке соответствующей памятной стелы. В качестве места установки был выбран центр площади Калинина. Однако в период весны – лета 2022 года начало подготовительных работ осложнялось конфликтом подразделения мэрии с рекламным оператором, конструкции которого размещались на месте будущей стелы, что ставило под угрозу срыв заранее запланированных сроков строительства и установки самой стелы.

 

Ранее редакция сообщала о том, как Новосибирск и Новосибирска область готовятся к новогодним праздникам.

 

Базовое фото — со страницы вице-мэра Анны Терешковой ВКонтакте, иллюстрация — из презентации мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стела на площади Калинина перекрытие улиц в Новосибирске


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