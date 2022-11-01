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Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей

  • 01/11/2022, 14:40
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восстановление объектов Белозерского района
Регион также восстанавливает квартал в Мариуполе.

— Новосибирская область активно помогает Луганской народной республике. В подшефном, Беловодском районе отремонтированы почти все школы. Заканчиваем работу на последних двух учреждениях образования. Восстановлены детские сады, дома культуры. В рамках гуманитарной помощи оказывалась поддержка жителям по ремонту и восстановлению частных домов, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В общей сложности на эти цели из регионального бюджета было направлено около 800 млн рублей. Сейчас область получает компенсацию по возмещению этих средств из федерального бюджета.

Кроме того, регион ведет работы по восстановлению квартала в Мариуполе.

— В квартале, который закрепили за регионом, 18 домов. По результатам проведенной экспертизы, 5-6 из них восстановлению не подлежат. На остальных объектах разобрали завалы, провели проектирование восстановительных работ. До конца года планируем подключить к сетям и ввести в эксплуатацию 5 домов, — сообщил министр.

Колмаков уточнил, что на территории Беловодского района и Мариуполя работает 4 подрядные организации из Новосибирска. Они были выбраны в рамках действующего законодательства.

Решением штаба при правительстве области было принято решение о привлечении к работе организаций, которые изъявили желание работать в ЛНР. Подрядчики также привлекают к работе местных жителей. Сейчас на этой территории сложно с трудоустройством и работа по восстановлению объектов дает людям возможность получать зарплату, — добавил министр.

О каких компаниях идет речь он не уточнил, отметив, что по договору правительство не может называть подрядчиков.

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Напомним, федеральный оперативный штаб весной закрепил за Новосибирской областью обязательства по оказанию адресной помощи Беловодскому району Донбасса, а затем еще и одному из районов Мариуполя. Регион уже неоднократно отправлял в подшефный муниципалитет специалистов, стройматериалы, агроресурсы,  лекарства, предметы первой необходимости и т.д.

 

Ранее редакция сообщала, что предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Украина Новосибирск Донбасс

Теги : правительство Новосибирской области Помощь Донбассу


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