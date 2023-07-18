В Новосибирске выставлены на торги еще 9 участков под застройку в микрорайоне Клюквенный

На официальном сайте торгов Российской Федерации стартовал второй конкурс на право заключения договоров субаренды в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.

На сайте АО «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС, курирует проект) сказано, что на открытый аукцион выставлены 9 участков, площадью около 5 га каждый.

На них будет вестись строительство новых кварталов, объединенных между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой.

Согласно документации, на торги выставлены: земельный участок общей площадью 23 597 кв.м (начальный минимальный размер платы за право заключения договора субаренды – 232 432 800, с учетом НДС 20%), участок площадью 82 306 кв. м (начальная цена субаренды — 626,3 млн рублей), участок площадью 39 357 кв. м (начальная цена— 393,8 млн рублей), участок общей площадью 47 044 кв. м (начальная цена 460 млн рублей), участок общей площадью 25 761 кв. м (начальная цена — 272,6 млн рублей), участок площадью 24 237 кв. м (начальная цена — 258,9 млн рублей), участок площадью 37 391 кв. м (376,6 млн. рублей), а также участок площадью 22 226 кв. м (начальная цена субаренды 240,6 млн рублей) и участок площадью 39 692 кв. м (396,7 млн рублей).

Таким образом, общая площадь земельных участков, выделенных под застройку — более 341, 6 тыс кв метров. Стоимость субаренды около 3,2 миллиарда рублей.

Срок субаренды земельных участков — по 31 декабря 2032 года. Прием заявок ведется до 17 августа 2023 года.

Напомним, 11 июля 2023 года губернатор Новосибирской области подписал постановление № 299-п, которым определены границы незастроенной территории площадью 78,43 га на берегу реки Обь в городе Новосибирске, подлежащей комплексному развитию.

Предельный срок реализации проекта КРТ — 2035 год. Судя по приложениям к проекту документа, на площадке планируется построить мало- и среднеэтажные дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Общая площадь жилого фонда — не менее 500 тыс. кв. м. Общая вместимость детсадов — не менее 875 мест, школ — не менее 2200 мест.

Освоение территории комплексного развития жилмассива «Клюквенный» запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысяча кв м жилья. На участке также планируется размещение двух детсадов, школы и поликлиники со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве «Клюквенный» планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек. В ходе торгов право застраивать территорию нового микрорайона получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (Новосибирск) и АО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск).

В Минстрое области сообщали, что подписали договоры с ресурсоснабжающими организациями по созданию сетей водо-, электро- и теплоснабжения. В 2022 году на эти цели заложены 3,5 млрд рублей, а в целом — 5,5 млрд.

В рамках поправок город также дополнительно получил почти 100 млн рублей на ремонт дорог, а также 180 млн рублей на 2023-2025 годы (всего 540 млн руб) на проектирование Дзержинской линии метро.

Ранее редакция сообщала, что определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный».