В Новосибирске выставлены на торги еще 9 участков под застройку в микрорайоне Клюквенный

На официальном сайте торгов Российской Федерации стартовал второй конкурс на право заключения договоров субаренды в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.
На сайте АО «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС, курирует проект) сказано, что на открытый аукцион выставлены 9 участков, площадью около 5 га каждый.
На них будет вестись строительство новых кварталов, объединенных между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой.
Таким образом, общая площадь земельных участков, выделенных под застройку — более 341, 6 тыс кв метров. Стоимость субаренды около 3,2 миллиарда рублей.
Срок субаренды земельных участков — по 31 декабря 2032 года. Прием заявок ведется до 17 августа 2023 года.
Предельный срок реализации проекта КРТ — 2035 год. Судя по приложениям к проекту документа, на площадке планируется построить мало- и среднеэтажные дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Общая площадь жилого фонда — не менее 500 тыс. кв. м. Общая вместимость детсадов — не менее 875 мест, школ — не менее 2200 мест.
Освоение территории комплексного развития жилмассива «Клюквенный» запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысяча кв м жилья. На участке также планируется размещение двух детсадов, школы и поликлиники со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве «Клюквенный» планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек. В ходе торгов право застраивать территорию нового микрорайона получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (Новосибирск) и АО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск).
В Минстрое области сообщали, что подписали договоры с ресурсоснабжающими организациями по созданию сетей водо-, электро- и теплоснабжения. В 2022 году на эти цели заложены 3,5 млрд рублей, а в целом — 5,5 млрд.
В рамках поправок город также дополнительно получил почти 100 млн рублей на ремонт дорог, а также 180 млн рублей на 2023-2025 годы (всего 540 млн руб) на проектирование Дзержинской линии метро.
Ранее редакция сообщала, что определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный».
Фото из конкурсной документации
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