В Новосибирске планируют создать сквер Героев Донбасса

— Я давал задание Анне Васильевне Терешковой (Заммэра Новосибирска. — Ред.) проработать варианты присвоения наименования защитников, героев Донбасса, которые защищают Донбасс на Украине, какой-то территории в Новосибирске. Запросы на это в обществе есть, есть обращения письменные и устные в адрес мэрии, меня лично, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания.

Терешкова пояснила, что в комиссию по наименованиям поступили несколько обращений. Военные предложили назвать улицу Новосибирска в честь героев Донбасса. Сейчас департамент архитектуры мэрии отрабатывает улицы, которые можно было бы переименовать. Эту информацию Терешкова обещала предоставлять главе города отдельно.

— Второе предложение — от общественности и депутатов: переименовать сквер, который в народе называется сквер Воинский, в сквер имени Героев Донбасса, — отметила заммэра.

— Жители хотят, чтобы это был сквер для отдыха, созерцания природы. Планируем провести работу по озеленению, высадить аллеи памяти. Кроме того, здесь заканчивается строительство храма. Так что это будет единый совместный комплекс, — подчеркнула Анна Терешкова.

Она напомнила, что сквер находится рядом с Военным городком, в начале прошлого века здесь были воинские захоронения. В этом году в сквере началась реконструкция.

Работы по реконструкции сквера на улице Воинской будут завершены в 2023 году.

Анатолий Локоть согласовал предложение, озвученное Терешковой, и поручил вынести его на рассмотрение комиссии по наименованиям, а также депутатов горсовета Новосибирска.

— Думаю, что депутаты подержат. Со стороны депутатов обращения тоже были, так что работаем. Думаю, что это будет своевременное решение в духе патриотизма, который проявляют новосибирцы по отношению к спецоперации.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.

Ранее редакция рассказывала о конфликте в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации.