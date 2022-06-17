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Минобороны, ДОМ.РФ и правительство области договорились о судьбе Военного городка

  • 17/06/2022, 14:53
Автор:
новости Новосибирска
Для площадки опять обещают разработать комплексный мастер-план развития.

Соглашение о намерениях в рамках ПМЭФ- 2022 подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Стороны намерены осуществлять совместное финансирование проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ.

Новости Новосибирска

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

 — Обращаю внимание ещё на один наш совместный проект — развитие территории бывшего военного городка №17 в Новосибирске. Это знаковое место, и не раз общественники, ветераны говорили, что его надо развивать комплексно, — пояснил губернатор. — Министерство обороны России, ДОМ.РФ и правительство Новосибирской области договорились о механизме реализации этого проекта, о разработке мастер-плана развития этой территории — чтобы и сохранилось историческое культурное «ядро», место истории сибирского воинства, и велось комплексное развитие вокруг — в том числе, жилищное строительство.

Виталий Мутко добавил, что ДОМ.РФ с Новосибирской областью прорабатывает использование облигаций ДОМ.РФ для возведения школ и поликлиник.

В апреле этого года Андрей Травников и Виталий Мутко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в целях использования комплекса инструментов и механизмов Единого института развития для повышения качества жизни в регионе.

В Новосибирской области при помощи ДОМ.РФ активно осуществляется развитие неиспользуемых федеральных земель. В настоящее время под жилую застройку в оборот вовлечено более 1500 га с градостроительным потенциалом более 3,7 млн кв. м жилья (более 0,5 млн кв. м уже введено в эксплуатацию). До 2030 года в регионе на землях, переданных субъекту безвозмездно и реализованных на торгах ДОМ.РФ, запланирован ввод около 2,8 млн кв. м, в том числе, через механизм комплексного развития территорий. Ведётся работа по вовлечению в оборот 284,7 га земли, из них — 281,2 га под жилищное строительство с градпотенциалом 1,1 млн кв. м.

 

Ранее редакция сообщала, что на территории Военного городка планировалось создать музей современного искусства. А также предлагали реализовать проект в формате государственно-частного партнерства.  

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость история город власть


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