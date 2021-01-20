Прощание с Ириной Демчук состоится 21 января

Церемония прощания со старшим вице-президентом, управляющей Сибирским филиалом ПАО Банк «ФК Открытие» Ириной Демчук состоится 21.01.2021г. с 11:00 до 13:00 часов в прощальном зале «Похоронного дома ИМИ» по адресу Кропоткина 112 (при себе иметь маску), сообщили в администрации банка.
Напомним, Ирина Николаевна Демчук скоропостижно скончалась 19 января 2021 года.
Более 20 лет Ирина Демчук возглавляла филиал «Номос-банка», а затем филиал банка «Открытие» в Новосибирской области. Под ее непосредственным руководством прошло объединение 10 крупных банков в состав банка «Открытие». Под управлением Ирины Николаевны банк «Открытие» занял лидирующие позиции в городе и области. Ирина Николаевна являлась постоянным членом и активным участником общественных организаций: Новосибирского банковского клуба, МАРП, СЭР, «Союза женщин».
Банк «Открытие» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Николаевны Демчук. Светлая память об Ирине Николаевне навсегда сохранится в сердцах всех, кто был с ней знаком в профессиональной и обычной человеческой жизни.
Фото А. Руднев
Популярное с сайта
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
Комментировать