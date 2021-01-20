Прощание с Ириной Демчук состоится 21 января

Церемония прощания со старшим вице-президентом, управляющей Сибирским филиалом ПАО Банк «ФК Открытие» Ириной Демчук состоится 21.01.2021г. с 11:00 до 13:00 часов в прощальном зале «Похоронного дома ИМИ» по адресу Кропоткина 112 (при себе иметь маску), сообщили в администрации банка.

Напомним, Ирина Николаевна Демчук скоропостижно скончалась 19 января 2021 года.

Более 20 лет Ирина Демчук возглавляла филиал «Номос-банка», а затем филиал банка «Открытие» в Новосибирской области. Под ее непосредственным руководством прошло объединение 10 крупных банков в состав банка «Открытие». Под управлением Ирины Николаевны банк «Открытие» занял лидирующие позиции в городе и области. Ирина Николаевна являлась постоянным членом и активным участником общественных организаций: Новосибирского банковского клуба, МАРП, СЭР, «Союза женщин».

Банк «Открытие» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Николаевны Демчук. Светлая память об Ирине Николаевне навсегда сохранится в сердцах всех, кто был с ней знаком в профессиональной и обычной человеческой жизни.