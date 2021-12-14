На Волочаевской сорваны сроки работ по БКАД

Работы по улице Волочаевской в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» подверглись критике на комиссии при правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения. Во-первых, окончание работ пришлось передвинуть на более поздний срок.

— Улица Волочаевская подошла на конец года в очень негативном состоянии, — заявил в ходе заседания вице-спикер Заксобрания региона Валерий Ильенко. — Вопросы практически ежедневно приходят в комитет (По транспортной, промышленной и информационной политике. — Ред). Их скопилось большое количество.

— Мы знаем, что по одной и другой стороне сужение происходит достаточно серьезное, — подтверждает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. — Подрядчик решил делать сразу все канализации, но можно было делать поэтапно: сделал — закрыл, сделал — закрыл. А они раскопали полностью дорогу с одной и другой стороны. На сегодня бетонные работы проведены. Сейчас бетон набирает прочность, в ближайшее время будут производиться работы по закрытию.

Во-вторых, как выяснилось в ходе заседания, в настоящее время, проводя работы по ливневым канализациям, компания-подрядчик АО «Новосибирскавтодор»

На региональном уровне считают, что необходимо было жестче спрашивать с подрядчика.

— Есть вина и заказчика, и подрядчика, — считает глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. — У подрядчика: не успел работы в течение сезона провести, и пришлось их отодвигать на год. Вина заказчика: не был настойчивым в оперативном принятии решения ввести объект в текущем году.

Чуть ранее на пресс-конференции, комментируя ситуацию на улице Волочаевской, министр отмечал, что мэрии пришлось ускорить работу на других объекта БКАД, чтобы закрыть объемы сдачи 2021 года вместо улицы Волочаевской.

Аналогичного мнения придерживаются и в ФКУ «Сибуправтодор»,

— Можно было требования свои предъявить подрядчику, а не пожинать те плоды, когда он перекопал направления, парализовав движение, — считает замдиректора учреждения Дмитрий Батурин.

Напомним, что в конце октября, компании, представляющие дорожную отрасль, в комментариях Infopro54 большей частью положительно оценили работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В то же время у автовладельцев к тому времени уже появились замечания к ходу и качеству выполняемых работ.