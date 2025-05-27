В Новосибирске подвели итоги масштабного практикума для предпринимателей

Бизнес-практикум «Большие компании и большие инструменты для малого и среднего бизнеса» состоялся 22 мая на площадке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Мероприятие объединило более 150 предпринимателей региона.

— Главная ценность события — живой диалог между лидерами рынка и малым бизнесом: владельцы локальных компаний получили проверенные инструменты роста напрямую от создателей успешных проектов. Их опыт — это не теория, а готовые инструкции для масштабирования, которые можно внедрить уже завтра, — поделился руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин.

Ключевым спикером выступил генеральный директор сети «Вкусно — и точка». Олег Пароев (На базовом фото. — Ред.). На сегодняшний день сеть насчитывает 930+ точек в 65 регионах и сотрудничает с 110 поставщиками. В своем выступлении спикер акцентировал внимание формуле успешного бизнеса. В основе — баланс доступной цены, стабильного качества и постоянного развития.

Экспертами практикума также стали основатель бизнес-клуба KRONA, сети мужских парикмахерских «Папа Дома» и мужского ателье FATERSON Янис Кайшев, генеральный директор девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк, совладелец и генеральный директор производственного объединения «ЭСТРА» Влад Самойлов, собственник NPM Group Сергей Бучик, главный редактор мультимедиапроекта Собака.ru Ксения Глазычева, основательница бьюти-бренда KOROLKOVA Елена Королькова, руководитель сети автосервисов FIT SERVICE

Татьяна Овчинникова, руководитель отдела коммуникационного маркетинга, стратег по digital и PR диджитал-агентства «Бизнес Онлайн» Анна Павленко, генеральный директор и основатель бренда одежды CHARUTTI Татьяна Гардюта, автор проектов «Умные Связи» и HR Push, Зоя Новикова.

Мероприятие завершилось открытой дискуссией, где участники смогли получить персональные рекомендации от спикеров.

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