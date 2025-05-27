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«Не дорожки, а продвижение»: опасения бизнеса от туристического налога в Новосибирске оправдываются

  • 27/05/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
«Не дорожки, а продвижение»: опасения бизнеса от туристического налога в Новосибирске оправдываются
Предприниматели города поделились первым опытом выплаты нового налога

Участники индустрии гостеприимства недовольны первыми итогами введения туристического налога в Новосибирской области. Но тему комментируют только анонимно. Как отметили собеседники Infopro54, они не получили никакой поддержки по администрированию налога ни от мэрии, ни от налоговых органов.

— Налоговая проводила семинары, но на них эксперты УФНС честно признавались, что не знают, как будут работать с турналогом, поэтому все работали кто во что горазд. В результате 19 млн за квартал — это не та сумма, на которую изначально рассчитывал муниципалитет, но именно об этом предупреждали отельеры. Дай бог городу за год собрать по турналогу 60 млн рублей, — говорит представительница гостиничного бизнеса Новосибирска.

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулись отельеры, ожидаемо стала необходимость запрашивать у гостей документы, подтверждающие их льготы. Часть участников рынка перераспределила нагрузку на имеющихся сотрудников, части пришлось нанимать дополнительный персонал. Это привело к росту расходов.

— Очень большие проблемы у маленьких гостиниц и хостелов. Для больших отелей налог в 1% от оборота не так заметен, для мелких игроков прибавка 100 рублей за ночь ― очень существенна. Мы наблюдаем сокращение спроса со стороны детских, спортивных групп, которые ранее выбирали бюджетные средства размещения. Сейчас они предпочитают снимать квартиры посуточно. Получается дешевле. В результате у нас упала выручка, — пояснил владелец новосибирского хостела.

Собеседники Infopro54 заявили, что некоторые участники индустрии гостеприимства ушли «в тень» и в принципе не платят турналог, что приводит к формированию недобросовестной конкуренции на рынке.

Руководитель комитета по гостеприимству и туризму НОО «Опора России», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина рассказала Infopro54, что больше всего участников рынка возмущает ситуация с распределением средств, полученных от турналога. Еще в марте предприниматели обращались в правительство области и мэрию Новосибирска с перечнем предложений об использовании этих средств. Приоритетным направлением называлась маркетинговая кампания и продвижение Новосибирска как туристического направления для привлечения туристов. В список предложений вошли:

  • Исследование турпотока города для определения наиболее популярных категорий туристов и выбора направления для продвижения. На основе этой информации предлагалось создать новую маркетинговую стратегию Новосибирска.
  • Разработка бизнес-плана по привлечению туристов в Новосибирск с учетом интересов деловых и рекреационных туристов.

В качестве инструментов для продвижения Новосибирска предлагались следующие:

  • Конференции по тематике, связанной с научно-производственной сферой Новосибирска.
  • Выставки.
  • Публикация за счет бюджета карты туристических маршрутов Новосибирска на русском языке.
  • Доработка мобильного приложения туристического путеводителя «Сибирь Здесь».
  • Обновление операционной системы для быстрой загрузки приложения и вкладок.
  • Наполнение приложения актуальным контентом: советами о том, куда сходить, что посмотреть.
  • Заключение соглашения с мобильными операторами связи, чтобы при пересечении границы Новосибирской области туристы и жители получали приветственное сообщение с ссылкой на мобильное приложение «Сибирь Здесь».
  • Использование потенциала новосибирских вузов и Западно-Сибирской студии кинохроники для создания фильмов и видеороликов о Новосибирске. Продвижение фильмов на федеральных каналах.
  • Создание глянцевого журнала для продвижения Новосибирска.
  • Сотрудничество с федеральными инфлюенсерами в соцсетях.
  • Точечная наружная реклама объектов/мероприятий региона.

Кроме того, представители индустрии Новосибирска предлагали пересмотреть функции городского и областного ТИЦ, чтобы они не конкурировали друг с другом и не дублировали работу, как происходит сейчас, а более эффективно расходовали бюджетные деньги и дополняли друг друга.

— К сожалению, мы не нашли понимания. В мэрии города нам сообщили, что деньги турналога уже распределены и пойдут на мероприятия, запланированные департаментом культуры. Мы не понимаем, почему уже забюджетированные городом мероприятия должны оплачиваться из турналога? Отрасли нужно продвижение Новосибирска, в том числе в федеральных СМИ, чтобы туристы знали, чем их может заинтересовать наш город! Как он развивается, что здесь можно посмотреть. Не нужно на эти деньги строить туалеты и ремонтировать дорожки! Это обязанность муниципалитета. Нам нужно использовать опыт других городов и регионов для привлечения туристов. Например, в Калининграде активно снимаются сериалы и кино, и есть куча вариантов, как то же самое можно сделать в Новосибирске, — уверена Галина Ильина.

По ее словам, сейчас представители индустрии гостеприимства намерены добиваться встречи с руководством города, чтобы детально обсудить предложения и составить дорожную карту их внедрения.

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года в бюджет Новосибирска поступили 19,1 млн рублей туристического налога. Об этом сообщил пресс-центр мэрии. Следующие сроки уплаты: 28 июля и 28 октября. Платеж за четвертый квартал 2025 года поступит в бюджет города в январе 2026-го. Привлеченные средства муниципалитет планирует направить на благоустройство и повышение качества гостевых, а также основных туристических маршрутов.

Напомним, решение о введении транспортного налога было принято в октябре 2024 года.  Ставка утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Мэрия рассчитывает в 2025 году собрать по этому налогу около 200 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что участники рынка потребовали «окрасить» деньги туристического налога в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Туристический налог маркетинг


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