В Новосибирске спрос на логистическое оборудование вырос почти на 50%

В первом квартале 2025 года в Новосибирске вырос спрос на оборудование для бизнеса. По темпам роста — оборудование для логистических компаний (47%), оборудование для медицинских клиник и лабораторий (на 16%), а также на медицинское — на 15%, сообщили аналитики Авито Бизнес 360, проанализировав уровень предложения и спроса на профессиональное оборудование для бизнеса.

Чаще всего предприниматели региона рассматривали к покупке промышленное, торговое и оборудование для логистических компаний и складов. На них пришлось 21,5%, 21% и 16% соответственно. Также в пятерке лидеров — пищевое оборудование (15%) и оборудование для салонов красоты (6%).

По объему предложения лидируют промышленное оборудование, пищевое и оборудование для логистических компаний и складов. Для последних покупателей искали в 2,5 раза чаще.

Стоит отметить, что согласно исследованию SuperJob и Ozon, в Новосибирской области на 16% сократился спрос на специалистов, задействованных в транспортно-логистической сфере. Одной из причин эксперты отрасли называют общий спад на логистическом рынке, связанный с проблемами в строительной сфере.

Ранее редакция рассказывала, что на конференции для руководителей средних и крупных компаний в Новосибирске эксперты обсудили вызовы, с которыми сегодня сталкиваются компании, а также варианты их решения.