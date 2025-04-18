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В Новосибирске предложили перенести старые дома с улицы Инской

  • 18/04/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске предложили перенести старые дома с улицы Инской
Это последняя попытка спасти деревяные здания конца XIX века, расположенные на одной из старейших улиц города

В Новосибирске на улице Инской почти полностью снесли деревянные дома, которые были построены ещё во времена, когда наш город назывался Новониколаевском. В течение последних десяти лет архитекторы и общественные деятели пытались сохранить эти памятники деревянного зодчества. Однако их усилия не увенчались успехом — создание исторического квартала не удалось согласовать, а дома с богатой резьбой не были признаны памятниками.

Сейчас в историческом квартале осталось только два старых дома, построенных в конце XIX — начале XX века: по адресам Инская, 7 и Инская, 19. Оба дома отличаются богатой резьбой. Однако сейчас с дома № 7 уже сняли ажурные наличники. Общественники сообщили, что их отправили в музей.

— В архивах была найдена информация о каждом  доме на Инской. Мы знали, что за люди там жили, чем они занимались. Это были представители разных профессий и сословий: дворяне, купцы, крестьяне, приезжавшие из разных уголков страны и начинавших здесь новую главу своей жизни. Благодаря их именам и историям, а также сохранившимся домам Инская оживала в рассказах экскурсоводов. Легко было представить себе, что происходило на этой улице сто лет назад, — рассказала BFM-Новосибирск кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая.

Историки и архитекторы неоднократно встречались с представителями региональных и муниципальных властей, а также с застройщиком, который возводит на улице Инской новые многоэтажные дома. В ходе одной из встреч появилась идея о переносе объектов деревянного зодчества в другое место.

Несмотря на то, что застройщик готов пока не сносить оставшиеся деревянные дома, и несмотря на продолжающиеся переговоры и переписку, практически никто из общественников не верит в возможность переноса домов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска не нашла нарушений в КРТ на месте ЦУМа. Проект высотной застройки критикуют жители и эксперты.

Фото предоставлено Бизнес.фм, автор: Гульнара Битухеева.

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Рубрики : Общество История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица снос Дом


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