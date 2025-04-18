В Новосибирской области выросло число 14-летних матерей

В последние пять лет в нашем регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества родов у молодых матерей в возрасте до 17 лет.

В 2019 году было зафиксировано 276 таких случаев, а в 2023 году этот показатель составил 228.

— Статистика по возрастам показывает: 17-летние матери составляют большинство в этой группе (147 случаев в 2023 году). Число родов у 16-летних сократилось с 72 в 2019 году до 52 в 2023-м. Среди 15-летних матерей показатель снизился с 28 до 18 случаев за тот же период, — передает издание Om1 Новосибирск со ссылкой на данные Новосибирскстата.

При этом тревожным явлением эксперты ведомства называют увеличение числа родов у совсем юных матерей — в возрасте до 14 лет. Если в 2020 году было зафиксировано всего четыре таких случая, то в 2023-м их количество выросло до 11.

Данные по 2024 году пока обобщаются.

По данным Управления ЗАГС, за первый квартал 2025 года в регионе родилось 5913 детей. В марте 2025 года на свет появилось 2006 малышей. Для сравнения, в марте 2024 года количество новорожденных составило 1982 ребенка.

Напомним, нынешней весной власти ряда российских регионов приняли решение об единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам. В частности, такое решение принято в Кемеровской области. «ФедералПресс», со ссылкой на Минсоцразвития Новосибирской области, сообщает, что в регионе такую выплату вводить пока не планируется. Поддержку несовершеннолетним мамам в Новосибирске оказывают через ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга».

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав обновил список показаний для проведения аборта. Заключение о прерывании беременности будет выносить консилиум, а не врач, ведущий женщину.