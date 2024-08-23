Мемориальное движение жертв скорости создал житель Новосибирска

Механик из Новосибирска, известный в среде байкеров как Урал, создал мемориальное движение жертв скорости, посвященное памяти погибших мотоциклистов. Ежегодный фестиваль «Дни памяти», организаторами которого является сам Дмитрий и его единомышленники, стал традиционным и проводится уже почти 20 лет.

Во время памятного мероприятия устанавливается стенд с фотографиями погибших мотоциклистов, проводится траурная процессия и запускается венок в память о них.

С каждым годом количество снимков на стенде увеличивается, и Урал понимает, как важно объяснять правила безопасности новым мотоциклистам.

— Одно из главных правил на дороге — не лезь левее левого, правее правого. При маневрах не стоит пытаться занять пространство, где водители не ожидают увидеть мотоциклистов, — поясняет Урал в разговоре с Om1 Новосибирск.

Важными составляющими безопасности мотоциклиста — являются экипировка, оборудование и подготовка.

— Многие покупают дешевые китайские или подержанные японские мотоциклы без должной проверки, — отмечает собеседник.

Неисправность железного коня, как правило, становится проблемой на дороге.

Дмитрий также настоятельно рекомендует всем начинающим мотоциклистам пройти хорошую мотошколу.

— Это необходимо для получения необходимых навыков управления мотоциклом. Многие новички пренебрегают этим, думая, что и так все получится. Но на практике это приводит к авариям и травмам, — добавил Урал.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске погиб 26-летний мотоциклист из-за подрезавшей его женщины за рулем Volkswagen. По информации Госавтоинспекции водитель легковушки, осуществляя на дороге разворот, не убедилась в безопасности маневра и врезалась во встречный мотоцикл.