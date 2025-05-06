На концессионные школы в Новосибирске облбюджет направит 3,8 млрд рублей

Депутаты регионального парламента согласовали поправки в областной бюджет, которыми предусмотрено выделение средств на строительство концессионных школ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в поправки включены бюджетные ассигнования на субсидию АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» в виде вклада в имущество компании. Средства выделяются для реализации проектов, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в создание в 2025 году социальных объектов в рамках концессионных соглашений. Сумма составляет 3,88 млрд рублей.

— Средства, которые сегодня предусмотрены на обеспечение обязательств по ГЧП и концессиям, соответствуют условиям внесенных корректировок в соглашения. Эти расходы в основном представляют собой капитальные гранты, — пояснял на сессии министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Напомним, реализацией проекта по созданию шести концессионных школ в Новосибирске занимается ООО «Новая школа». Компания создана в ноябре 2024 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. 95% акций принадлежит АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», 5% — АО «Корпорация развития Новосибирской области».

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Судя по пояснительной записке, концессионер должен вернуть в бюджет эти средства.

По данным министерства, строительная готовность объектов образования составляет от 14 до 22%, а именно:

Школа по ул. Николая Сотникова на 1 100 мест, готовность объекта — 22%;

Школа по ул. Виктора Шевелева на 1 100 мест, готовность объекта — 14%;

Школа по ул. Спортивной на 1 100 мест, готовность объекта — 18%;

Школа по ул. Пролетарской на 1 100 мест, готовность объекта — 21%;

Школа по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, готовность объекта — 19%;

Школа по ул. Большой на 825 мест, готовность объекта — 21%.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В марте 2025 года на площадке одной из концессионных школ в Октябрьском районе произошло обрушение. Погибли два человека.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для достройки концессионных школ выберут через торги.