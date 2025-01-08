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Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске

  • 08/01/2025, 14:40
Автор: Марина Санькова
Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске
Местные жители обеспокоены тем, что два люка на улице Мясниковой остаются открытыми и при этом ничем не огорожены

В Калининском районе Новосибирска в период новогодних праздников неизвестные лица сняли металлические люковые крышки с колодцев на улице Мясниковой. Информация об этом появилась в паблике АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте», обратив внимание местных жителей на потенциальную опасность. По данным подписчиков, к 7 января в микрорайоне Родники были обнаружены два открытых колодца без крышек. Новосибирцы выражают беспокойство, так как в снегу такие ямы трудно заметить, а ограждения вокруг них отсутствуют, и предполагают, что крышки были похищены для сдачи в пункты приема металлолома.

Подобные преступления не редкость в нашем городе. Так, например, в 2023 году в различных районах Новосибирска злоумышленники украли более 40 чугунных крышек, принадлежащих СГК, нанеся ущерб в размере 280 тысяч рублей.

В настоящее время компания использует полимерные крышки для того, чтобы отвадить преступников. Например, в прошлом году было установлено более 500 штук.

При этом отказаться от чугунных люков полностью пока не представляется возможным, так как они используются на магистральных теплосетях и участках дорог с большим трафиком, уточнили в СГК.

Фото со страницы СГК в Телеграм

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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : чугунные крышки кража


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