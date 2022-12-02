В Новосибирске преподаватель вуза инициировал «акцию» на взятки для своих студентов

Как сообщили изданию КП_Новосибирск в областной прокуратуре, преподаватель одного из городских вузов проявил коммерческую жилку в отношении получения взяток от студентов.

Всего было выявлено более 30 фактов получения им взяток за зачеты и экзамены.

— Он писал студентам в мессенджерах, предлагал им перевести ему деньги за сдачу зачетов или экзаменов. И даже устраивал своеобразные «акции»: предлагал привести друга, чтобы получить скидку на следующую взятку, — рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык. — Сейчас против него возбуждено уголовное дело, оно находится в производстве.

В прокуратуре уточнили, что ответственность за такие взятки грозит не только преподавателю, но и студентам.

— Взяткодатели не несут ответственности в том случае, если они сообщили об этом в органы и содействовали раскрытию преступления. Если же этого не было, то им тоже грозит ответственность, — добавил Павел Илык. — В том числе, могут быть даже аннулированы дипломы, полученные нечестным путем. Это может коснуться и тех, кто уже закончил вуз.

Ранее редакция сообщала, что в одном из новосибирских лицеев церемония поднятия школьниками флага России в 30-градусный мороз вызвала недовольство со стороны родителей.

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