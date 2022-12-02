Рекламодателям

В утилизации строительных отходов нужно наводить порядок

  • 02/12/2022, 15:46
Автор:
демонтаж зданий
Предприниматели говорят, что в некоторых регионах на этом рынке «палку перегибают» экологи, а также о неадекватных ставках на утилизацию строительного мусора в тендерах.

— Мы входим в Национальную ассоциацию демонтажных компаний (НАДО) и занимаемся демонтажом промышленных зданий и сооружений. В Новосибирской области Минстрой при разработке проектно-сметной документации заведомо занижает цены на утилизацию. Подрядчикам говорят: не хотите — не работайте. По постановлению мэрии Новосибирска №1472 за тонну утилизированных отходов в документах также прописаны всего 46 рублей, тогда как полигоны принимают по 700 рублей. То есть расценки в ПСД по контрактам демонтажа в Новосибирской области не соответствуют фактическим ценам, — констатировал в ходе круглого стола заместитель директора ООО «Эверест» Дмитрий Шитов. — Если нам будут выдавать талоны на утилизацию строительных отходов на полигонах, то без проблем ― мы будем работать с такими ценами. А пока многие профессиональные компании в сфере демонтажа, которые имеют опыт, собственный парк техники, обученный персонал, где на первом месте в компании экология и охрана труда, в себестоимость работ в Новосибирске не укладываются.

новости Новосибирска

На территории региона работает более 20 нелегальных перевозчиков мусора

По его словам, в Новосибирской области тарифы на демонтаж сегодня самые низкие, по сравнению с другими регионами Сибири, поэтому многие местные компании в родном регионе не работают.

— К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе вместе с подрядчиком на площадке при демонтаже находится эколог. Он проверяет, какой мусор образуется при демонтаже, куда вывозятся отходы, — говорит Дмитрий Шитов. — Контролирующий орган от заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Новосибирской области не проверяет на самом конкурсе подрядчика и подписывает договоры без разбора, главное, чтобы «цена была ниже, экономия бюджета и т. д». Никто не обращает внимание, что дешевле — не значит, хорошо. Тем более в таком особо опасном направлении, как демонтаж. В итоге тендеры выигрывают недобросовестные подрядчики по заведомо низким ценам, и куда они вывозят мусор ― никого не волнует. Халатное отношение с их стороны снимает с них ответственность по отношению к выполнению контрактов (договоров) согласно сметным расценкам. С такими компаниям добросовестные участники рынка конкурировать не могут.

Директор компании DeStroy Антон Тертышников также отметил, что не работает в Новосибирской области, предпочитая брать заказы в регионах Восточной Сибири, Урала и на Дальнем Востоке. В том числе из-за низких цен на утилизацию.

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

При этом предприниматель обратил внимание представителей правительства Новосибирской области и мэрии города еще на один нюанс.

— Почти все отходы, которые образуются в результате демонтажа здания, можно дальше использовать. Крошку кирпича, железобетона можно переработать во вторичный щебень и отсыпать сельские дороги, пластик, металл, стекло — сдавать на переработку, дерево — на дрова. В итоге у нас остается 3-5% отходов 3-4 класса опасности, которые и можно вывозить на полигоны, — комментирует Антон Тертышников. — Есть регионы, где эти отходы можно спокойно направлять на переработку, а есть те, где экология стала ярмом, удавкой на экономике территории. То есть госзаказчик требует, чтобы все отходы после демонтажа вывозились на свалки, при этом из бюджета оплачивается небольшая часть расходов на прием строительного мусора. Для бюджета это лишняя трата денег. А для бизнеса — совершенно нерентабельно, так как полигоны принимают отходы по 1200-1500 рублей за тонну. О какой конкурентоспособности может идти речь с такими ценами? Я призываю более эффективно использовать строительные отходы после демонтажа, не тратить лишние бюджетные средства. Контроль должен быть, но адекватный с точки зрения разума и интересов региона.

Назвать регионы, где компании, занимающиеся демонтажом, «зажимают» экологи, собеседник редакции отказался.

Впрочем, председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова отметила, что ситуация с тарифами на утилизацию строительных отходов сейчас находится на контроле рабочей группы, которую возглавляет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. По ее словам, регулирование в этом направлении идет.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируется реализация большого количества проектов в рамках комплексного развития территорий, где будет востребован демонтаж расположенных на них объектов. 

Фото Pixabay — blende12

491

Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора строительные отходы Демонтаж зданий


Спецоперация на Украине

На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета
2/12/22 10:29
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
2/12/22 9:50
В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
утилизация упаковки

Уже 7% покупателей обращают внимание на экологичность упаковки продукции

Производителям и переработчикам рекомендуют быстрее находить общий язык и выстраивать производство перерабатываемой упаковки, чтобы потом не обижаться на государство.
Читать статью >>
Коммунальная авария

В Новосибирске новые коммунальные аварии

Ещё в нескольких районах города и Новосибирской области.
Читать статью >>
На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета

На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета

Горсовет также настаивает на увеличении «депутатского фонда».
Читать статью >>
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Он заявился на участие в боевых действиях добровольцем.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

От Искитима до границы с Алтайским краем Чуйский тракт сделают четырёхполосным

02/12/2022, 18:11

Томские перевозчики настаивают на повышении цен в общественном транспорте

02/12/2022, 17:49

Уже 7% покупателей обращают внимание на экологичность упаковки продукции

02/12/2022, 17:47

В Новосибирске в тестовом режиме запустили новогоднее освещение

02/12/2022, 17:03
Популярное

Новогодний стол подорожает на 10-15%

02/12/2022, 16:54

В Новосибирске преподаватель вуза инициировал «акцию» на взятки для своих студентов

02/12/2022, 15:26

Военную службу включили в «большой» пенсионный стаж

02/12/2022, 14:13
Новости компаний

ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS

02/12/2022, 16:23

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь

02/12/2022, 10:53

ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут

01/12/2022, 17:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска