В утилизации строительных отходов нужно наводить порядок

— Мы входим в Национальную ассоциацию демонтажных компаний (НАДО) и занимаемся демонтажом промышленных зданий и сооружений. В Новосибирской области Минстрой при разработке проектно-сметной документации заведомо занижает цены на утилизацию. Подрядчикам говорят: не хотите — не работайте. По постановлению мэрии Новосибирска №1472 за тонну утилизированных отходов в документах также прописаны всего 46 рублей, тогда как полигоны принимают по 700 рублей. То есть расценки в ПСД по контрактам демонтажа в Новосибирской области не соответствуют фактическим ценам, — констатировал в ходе круглого стола заместитель директора ООО «Эверест» Дмитрий Шитов. — Если нам будут выдавать талоны на утилизацию строительных отходов на полигонах, то без проблем ― мы будем работать с такими ценами. А пока многие профессиональные компании в сфере демонтажа, которые имеют опыт, собственный парк техники, обученный персонал, где на первом месте в компании экология и охрана труда, в себестоимость работ в Новосибирске не укладываются.

— К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе вместе с подрядчиком на площадке при демонтаже находится эколог. Он проверяет, какой мусор образуется при демонтаже, куда вывозятся отходы, — говорит Дмитрий Шитов. — Контролирующий орган от заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Новосибирской области не проверяет на самом конкурсе подрядчика и подписывает договоры без разбора, главное, чтобы «цена была ниже, экономия бюджета и т. д». Никто не обращает внимание, что дешевле — не значит, хорошо. Тем более в таком особо опасном направлении, как демонтаж. В итоге тендеры выигрывают недобросовестные подрядчики по заведомо низким ценам, и куда они вывозят мусор ― никого не волнует. Халатное отношение с их стороны снимает с них ответственность по отношению к выполнению контрактов (договоров) согласно сметным расценкам. С такими компаниям добросовестные участники рынка конкурировать не могут.

По его словам, в Новосибирской области тарифы на демонтаж сегодня самые низкие, по сравнению с другими регионами Сибири, поэтому многие местные компании в родном регионе не работают.

Директор компании DeStroy Антон Тертышников также отметил, что не работает в Новосибирской области, предпочитая брать заказы в регионах Восточной Сибири, Урала и на Дальнем Востоке. В том числе из-за низких цен на утилизацию.

— Почти все отходы, которые образуются в результате демонтажа здания, можно дальше использовать. Крошку кирпича, железобетона можно переработать во вторичный щебень и отсыпать сельские дороги, пластик, металл, стекло — сдавать на переработку, дерево — на дрова. В итоге у нас остается 3-5% отходов 3-4 класса опасности, которые и можно вывозить на полигоны, — комментирует Антон Тертышников. — Есть регионы, где эти отходы можно спокойно направлять на переработку, а есть те, где экология стала ярмом, удавкой на экономике территории. То есть госзаказчик требует, чтобы все отходы после демонтажа вывозились на свалки, при этом из бюджета оплачивается небольшая часть расходов на прием строительного мусора. Для бюджета это лишняя трата денег. А для бизнеса — совершенно нерентабельно, так как полигоны принимают отходы по 1200-1500 рублей за тонну. О какой конкурентоспособности может идти речь с такими ценами? Я призываю более эффективно использовать строительные отходы после демонтажа, не тратить лишние бюджетные средства. Контроль должен быть, но адекватный с точки зрения разума и интересов региона.

При этом предприниматель обратил внимание представителей правительства Новосибирской области и мэрии города еще на один нюанс.

Назвать регионы, где компании, занимающиеся демонтажом, «зажимают» экологи, собеседник редакции отказался.

Впрочем, председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова отметила, что ситуация с тарифами на утилизацию строительных отходов сейчас находится на контроле рабочей группы, которую возглавляет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. По ее словам, регулирование в этом направлении идет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируется реализация большого количества проектов в рамках комплексного развития территорий, где будет востребован демонтаж расположенных на них объектов.