На месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска

С 20 августа по 20 сентября в Октябрьском районе города временно перекроют движение транспорта по улице Обской возле дома № 46.
Ограничение связано с тем, что ООО «Специализированный застройщик «Эталон» проводит работы по прокладке наружной сети канализации.
Объехать этот участок можно по автомобильным дорогам общего пользования.
– Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движения ввели в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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