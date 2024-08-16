На месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска

С 20 августа по 20 сентября в Октябрьском районе города временно перекроют движение транспорта по улице Обской возле дома № 46.

Ограничение связано с тем, что ООО «Специализированный застройщик «Эталон» проводит работы по прокладке наружной сети канализации.

Объехать этот участок можно по автомобильным дорогам общего пользования.

– Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движения ввели в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.