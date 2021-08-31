В Новосибирске приставы арестовали имущество должника за неуплату аренды земли под автомойкой

В Октябрьском районе приставы и администрация изъяли у арендатора имущество для реализации и возмещения ущерба — более 700 тысяч рублей, в связи с задолженностью по арендной плате за пользование муниципальным земельным участком.

Накануне на ул. Большевистской, 177а у организации, допустившей просрочку платежей на сумму свыше 700 тыс. рублей, изымалось имущество: компьютерная техника и промышленные моющие аппараты, чтобы по решению судебных приставов реализовать их и возместить ущерб казне города, сообщает администрация Октябрьского района.

— Договор расторгнут, арендатор обязан освободить участок от имущества – автомобильной мойки, что он своевременно не исполнил, — рассказал заместитель главы администрации по экономике и доходам Яков Чагин. — Совместно со службой судебных приставов мы вышли на место и понуждаем должника освободить участок и оплатить в полном объеме задолженность перед бюджетом Новосибирска.

По словам Якова Чагина, на сегодняшний день в Октябрьском районе 20 объектов, имеющих задолженность свыше 100 тысяч рублей.

Мэрия в соответствии с требованиями земельного законодательства предоставляет в пользование земельные участки для размещения различных объектов, в том числе временных сооружений (автомобильные мойки, киоски, павильоны и др.). За использование земельного участка взимается плата, которая поступает в бюджет города Новосибирска. Однако часть арендаторов земельных участков своевременно не оплачивает обязательные платежи в соответствии с заключенными договорами либо полностью уклоняется от внесения таких платежей. При этом недобросовестные предприниматели ведут коммерческую деятельность, используют земельный участок.