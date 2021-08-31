Все условия взятия займа под залог автомобиля в 2021 году

Благодаря тому, что в залоге останется имущество, кредитор готов предложить минимальную ставку и одобрить заявку без подтверждения дохода. Если сравнить с традиционным потребительским кредитом, то условия кредитования под ПТС отличаются в лучшую сторону для клиента.

Займы под залог авто обычно выдают микрофинансовые организации. Банки предпочитают квартиры и другую недвижимость. С недавних пор Центробанк запретил МФК и МКК выдавать кредиты под залог недвижимости. Возможно, это связано с участившимися случаями мошенничества, когда недобросовестные компании вводили клиентов в заблуждение и отнимали имущество. Чтобы исключить риск мошенничества, обращайтесь только в проверенные МФО, которые числятся в реестре ЦБ РФ.

Требования к получателю займа

Одобрение займов в МФО достигает 95%, но только если заемщик отвечает требованиям кредитной организации. Важно, чтобы клиент был дееспособным гражданином РФ в возрасте от 18 лет. Обязательно наличие постоянной или временной регистрации в регионе оформления займа.

Хорошая кредитная история, подтверждение дохода и трудоустройства не являются обязательными требованиями для МФО.

Для оформления кредита под залог автомобиля вам понадобится паспорт, второй документ и документы на автомобиль: СТС и ПТС. Не беспокойтесь, СТС вам вернут, а ПТС останется у залогодержателя.

Требования к автомобилю, уходящему в залог

Чтобы получить займ под залог автомобиля в 2021 году, транспортное средство должно пройти проверку. В ходе этой проверки установят стоимость автомобиля, выявят технические неисправности и другие дефекты. Также проверят документы и наличие обременений.

Кредиторы установили общие требования к залоговым машинам:

исправное техническое состояние;

регистрация на территории РФ, наличие регистрационных знаков государственного образца;

отсутствие юридических ограничений, связанных с арестом, залогом или угоном;

нахождение в собственности заемщика (допускается оформление займа по генеральной доверенности);

полный пакет документов, включая оригинал ПТС (с дубликатом получить кредит можно, но сложно).

Также существует требование, касающееся возраста автомобиля. У каждой МФО свои критерии. К примеру, Сервис займов «Ваш инвестор» принимает в залог авто без ограничений по возрасту и пробегу, за исключением Daewoo Nexia и Lada (Granta и Priora не старше 2012 года, 2114 – не позднее 2014 года выпуска).

Условия по договору с обеспечением позволяют пользоваться транспортным средством или оставить его на стоянке залогодержателя. В первом случае на авто устанавливают отслеживающее оборудование. Тариф отличается более высокой процентной ставкой. Если машина остается у кредитора, ей нельзя пользоваться до тех пор, пока не будет погашен долг. При этом проценты будут ниже.

Займ под залог ПТС авто подойдет, если вы не представляете жизнь без автомобиля. Беспокоитесь, что машину заберут? Этого не случится, если вовремя вносить платежи.

Если взять займ под ПТС авто и не забирать машину

В кредитном договоре четко прописываются правила погашения автозайма под ПТС авто и штрафные санкции за просрочку. Если не платить по займу под залог ПТС, это приведет к увеличению задолженности за счет начисления пени и неустойки, ухудшению кредитной истории и изъятию транспортного средства.

Итог невыплат: вы останетесь без машины, с огромным долгом и испорченной репутацией. Из-за того, что кредитор подаст на вас в суд, получить кредит в банке после завершения процесса будет нереально.

Что делать, если нет возможности платить по кредиту:

Сообщите кредитору об изменившемся финансовом положении. Возможно, он пересмотрит условия изменения сроков погашения займа под залог ПТС. Некоторые МФО предоставляют заемщикам возможность платить только проценты по кредитному займу с залогом машины, а долг можно вернуть в конце срока кредитования. Также возможны варианты с продлением кредита.

Договоритесь о продаже автомобиля с МФО. Чтобы не портить репутацию, можно продать автомобиль при условии, что деньги будут направлены на досрочное погашение всего тела залогового займа.

Оформите реструктуризацию или рефинансирование. Это позволит уменьшить процентную ставку и снизить платеж по кредиту.

Если вы перестали платить и не собираетесь забирать автомобиль, ждите повестку в суд. Кредитор подаст исковое заявление, поскольку иначе он не сможет изъять автомобиль. При оформлении займа в ломбарде машину можно не забирать. Ломбард выставит ее на продажу, если вы не вернете деньги в установленный срок погашения займа.

Когда могут отобрать автомобиль, если не платить по займу под ПТС

В какой момент подавать иск на должника – решение кредитора. Он вправе обратиться в суд в течение 3 лет с момента первой просрочки. По истечении этого времени срок исковой давности заканчивается.

Как правило, МФО сначала пытается решить вопрос мирным способом: звонит должнику, напоминая о задолженности. Так продолжается несколько месяцев. Если ничего не меняется и должник отказывается платить проценты по займу, кредитор составляет претензию и в дальнейшем подает на заемщика в суд. Обычно суд встает на сторону кредитора, в результате дело передается судебным приставам, которые изымают машину.

ООО МФК «ЦФР ВИ», регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: № 1803550008909.